Białystok. V Europejski Dzień Kina Artystycznego w kinie Forum

Listopad 3, 2020

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

Kino Forum świętować będzie V Europejski Dzień Kina Artystycznego. W najbliższą niedzielę (08.11) przedpremierowo widzowie będą mogli obejrzeć dwa filmy.

O 18.45 będzie to słowacko-rumuńsko-czesko-irlandzki obraz „Słudzy”, a o 20.30 – francusko-niemiecko-rumuński film „La Gomera”.

“Słudzy” to osadzony w realiach zimnej wojny, pasjonujący czarny kryminał opowiadający o zderzeniu wiary i ideologii oraz o potężnej sile manipulacji, po którą sięgają zarówno słudzy Boga, jak i słudzy systemu. Ten wciągający niczym mistrzowska rozgrywka pokera wschodnioeuropejski noir skupia się na losach dwóch seminarzystów, chłopców z prowincji, którzy w mury klasztoru wchodzą z optymizmem i gorliwością. Nie zdając sobie sprawy, że wkraczają w świat spisków, zdrad i złamanych życiorysów, a ich przyjaźń poddana zostanie ostatecznej próbie.

Rozgrywająca się w latach 80. XX wieku w Czechosłowacji opowieść eksploruje szarą strefę politycznych gier, cynizmu i kompromisów, obnażając mechanizmy rządzące totalitarnymi strukturami. Krytyka państwa idzie pod rękę z krytyką kościoła jako autorytarnej instytucji, która w imię długiego trwania nie zawaha się poświęcić życia najsłabszych.

Ostrochovský zrobił swój mocny, chwytający za gardło film także przeciwko starcom, przeciwko gerontokracji, przeciwko patriarchatowi. Zachwycające czarno-białe zdjęcia, wschodnioeuropejskie konflikty pomiędzy wiarą w Boga i wiarą w komunizm, a także nazwisko współscenarzystki (Rebeca Lenkiewicz) każą szukać powinowactw pomiędzy “Sługami”, a “Idą”. Ivan Ostrochovský ma jednak własny, zdecydowany charakter pisma. Z Pawłem Pawlikowskim łączy go za to świadomość losu, jaki dziedziczymy wraz z naszą historią i niezwykły talent do przenoszenia na ekran pejzaży i aury wschodniej Europy.

Nieprzewidywalna, rozpędzona, stale zmieniająca gatunkowe przebrania “La Gomera” kluczy i myli scenariuszowe tropy, niczym wyjątkowo sprytny zbieg. Kryminalna komedia w reżyserii Corneliu Porumboiu zaskakuje pomysłowością, bawi absurdalnym humorem, a przede wszystkim dowodzi, że każdy, kto traktuje siebie śmiertelnie poważnie, jest po prostu śmieszny.

Mistrz rumuńskiej Nowej Fali zabiera nas więc na wakacje od powagi, i to nie byle gdzie, bo na Gomerę, jedną z Wysp Kanaryjskich. To tu przypływa skorumpowany, ponury gliniarz z Bukaresztu, by nauczyć się sekretnego lokalnego języka gwizdów, el silbo. Dzięki niemu Cristi może dogadywać się z mafią i planować porwanie, gwiżdżąc na policyjne podsłuchy. Nauczycielami Rumuna zostają tutejszy gangster i tajemnicza, ciemnowłosa femme fatale.

Zresztą to właśnie kobiety pociągają za sznurki tej nietypowej opowieści o policjantach i złodziejach. „La Gomera” sprytnie buduje komedię o cynicznym policjancie uwikłanym w podwójną (czy tylko?) grę.”

V Europejski Dzień Kina Artystycznego świętowany będzie w czterystu kinach na całym świecie. Organizatorami Europejskiego Dnia Kina Artystycznego są Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house’owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas. (źródło: BOK/mc)