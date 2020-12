Białystok. Urząd Miejski kupił służbowe samochody elektryczne

Grudzień 31, 2020

źródło: UM Białystok/fot. Dawid Gromadzki źródło: UM Białystok/fot. Dawid Gromadzki

Trzy auta elektryczne zasiliły flotę Urzędu Miejskiego w Białymstoku. To trzy elektryki marki Skoda.

Nowe pojazdy przekazano pracownikom Departamentu Gospodarki Komunalnej, którzy będą nimi jeździli m.in. do interwencji w terenie. Kluczyki do aut oficjalnie wręczył urzędnikom prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

– Będą służyły pracownikom, którzy do tej pory jeździli dosyć starymi i mało ekologicznymi samochodami. Jak wiemy samochody elektryczne nie emitują spalin, mają też dodatkowe zalety; ich właściciele nie muszą płacić za parkowanie oraz mogą poruszać się po buspasach. Oprócz tego, że mamy nowe samochody, to zamontowano również do nich ładowarki – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Zakup trzech aut, ładowarek do nich oraz montaż stacji kosztowało ponad 300 tys. złotych.

W sumie, teraz magistrat posiada 16 samochodów; w tym 3 ekologiczne i 1 hybrydowe, do czego zobowiązuje ustawa o elektromobilności.

Obecnie w Białymstoku jest zarejestrowanych 220 pojazdów elektrycznych (w tym 95 motorowerów i jeden motocykl) oraz 1848 pojazdów hybrydowych. (ea/mc)