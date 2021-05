Białystok. Ukradli alkohol, a odjeżdżając potrącili pracownika ochrony

Maj 18, 2021

źródło: KWP Białystok

Białostoccy policjanci zatrzymali parę podejrzaną o kradzież rozbójniczą.

Mężczyzna z jednego ze sklepów na osiedlu Bacieczki ukradł butelkę whisky. Kobieta, która czekała na niego w aucie pod sklepem, odjeżdżając potrąciła próbującego ich zatrzymać pracownika ochrony.

Dzięki intensywnej pracy śledczych 36-latka i jej partner zostali zatrzymani już po kilku godzinach w mieszkaniu na osiedlu Leśna Dolina. Tam mundurowi przy 53-latku znaleźli również niewielką ilość narkotyków.

Podejrzani trafili do policyjnego aresztu. Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna dodatkowo usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia. (mt/mc)