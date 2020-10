Białystok. Uczelnie wyższe przechodzą na nauczanie zdalne

Październik 16, 2020

fot. Małgorzata Turecka

Białostockie szkoły ponadpodstawowe i uczelnie wyższe wracają do nauczania w trybie zdalnym. To pokłosie włączenia stolicy Podlaskiego do tak zwanej „czerwonej strefy”.

Na Politechnice Białostockiej obowiązywać będzie jednolita organizacja kształcenia na wszystkich typach studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich, podyplomowych oraz w szkole doktorskiej.

W murach uczelni będą odbywały się laboratoria, zajęcia projektowe, pracownie specjalistyczne oraz ćwiczenia z wychowania fizycznego. Wykłady, lektoraty, seminaria oraz ćwiczenia audytoryjne prowadzone będą zaś zdalnie.

Władze uczelni przypominają o reżimie sanitarnym. Na terenie uczelni obowiązkowe jest noszenie maseczek lub przyłbic. Należy też zachować dystans od innych i często myć ręce. Na terenie uczelni dostępne są pojemniki z płynem dezynfekującym. (mt/mc)