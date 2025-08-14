Białystok uczcił 82. rocznicę wybuchu powstania w getcie

14 sierpnia, 2025

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wielkiej Synagogi oraz pod tablicą upamiętniającą Icchoka Malmeda rozpoczęły się w czwartek (14.08) obchody upamiętniające 82. rocznicę wybuchu powstania w białostockim getcie. Główne uroczystości, jak co roku, odbyły się na placu Mordechaja Tenenbauma.

W ramach obchodów odsłonięto także kolejny kamień pamięci, który jest poświęcony rodzinie Kracowskich. Samuel Kracowski był znanym białostockim lekarzem i położnikiem, został zamordowany w spalonej synagodze 27 czerwca 1941 r. Jego żona Ester i nastoletni syn Julek zginęli w Treblince w 1943 r. Ocalała jedynie córka Ewa, bohaterska powstanka z getta białostockiego, która po wojnie wyemigrowała i zmarła w Izraelu w 2018 r.

Jeszcze w czwartek (14.08) w ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu w białostockim getcie będą też propozycje kulturalne. To spotkanie autorskie, spacer historyczny oraz koncert zespołu Nachum. Zwieńczeniem programu będzie pokaz filmu „Historia otwiera” w reżyserii Łukasza Kamińskiego 17 sierpnia w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. (red.)