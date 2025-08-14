Białystok uczcił 82. rocznicę wybuchu powstania w getcie

Od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wielkiej Synagogi oraz pod tablicą upamiętniającą Icchoka Malmeda rozpoczęły się w czwartek (14.08) obchody upamiętniające 82. rocznicę wybuchu powstania w białostockim getcie. Główne uroczystości, jak co roku, odbyły się na placu Mordechaja Tenenbauma.
W ramach obchodów odsłonięto także kolejny kamień pamięci, który jest poświęcony rodzinie Kracowskich. Samuel Kracowski był znanym białostockim lekarzem i położnikiem, został zamordowany w spalonej synagodze 27 czerwca 1941 r. Jego żona Ester i nastoletni syn Julek zginęli w Treblince w 1943 r. Ocalała jedynie córka Ewa, bohaterska powstanka z getta białostockiego, która po wojnie wyemigrowała i zmarła w Izraelu w 2018 r.
Jeszcze w czwartek (14.08) w ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu w białostockim getcie będą też propozycje kulturalne. To spotkanie autorskie, spacer historyczny oraz koncert zespołu Nachum. Zwieńczeniem programu będzie pokaz filmu „Historia otwiera” w reżyserii Łukasza Kamińskiego 17 sierpnia w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. (red.)
- godz. 16.30 prezentacja książki Felicji Raszkin – Nowak „Moja gwiazda” przy udziale córki autorki Beaty Ruben z Danii (miejsce: Galeria im. Sleńdzińskich – Waryńskiego 24a/ wstęp wolny) organizator: Galeria im. Sleńdzińskich,
- godz. 17.00 spacer historyczny z elementami audiodeskrypcji – Żydowscy artyści Białegostoku (miejsce zbiórki: Pałacyk Gościnny Branickich ul. Jana Kilińskiego 6, czas trwania: ok. 90 minut, przewodnik: Andrzej Tarasewicz/wstęp wolny) organizator: Galeria im. Sleńdzińskich,
- godz. 19.00 koncert zespołu NACHUM Pękala/Bilińska/Rzepka/Zylberberg/Łyszkiewicz (miejsce: Klub Fama, ul. Legionowa 5/wstęp wolny) organizator: Białostocki Ośrodek Kultury.