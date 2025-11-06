Białystok tworzy centra ewakuacji, powstaną one w 16 miejskich szkołach

6 listopada, 2025

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Białystok przygotowuje się na różne scenariusze kryzysowe – od klęsk żywiołowych po sytuacje wojenne. W mieście powstanie 16 centrów ewakuacji, które będą w szkołach. Miejsca mają zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i podstawowe wsparcie.

Jak informuje Andrzej Sitko, dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego, w razie zagrożenia mieszkańcy będą kierowani do wyznaczonych szkół, gdzie zostaną spisani i otrzymają informacje o dalszej ewakuacji.

– W sytuacji kryzysowej w szkole zapewni się wyżywienie i nocleg. Do tego musimy się przygotować i zakupić łóżka, materace, śpiwory, jak również rzeczy do przechowywania i dostarczania żywności. Punkty chcemy także wyposażyć dodatkowo w magazyny energii, w agregaty prądotwórcze, tak aby zabezpieczyć szkołę w niezbędne środki energii do przetrwania w tym momencie – mówi Andrzej Sitko.

Miasto planuje też budowę nowoczesnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej z hermetycznym schronem na 300 osób. Władze podkreślają, że działania te mają charakter prewencyjny, tak by Białystok był gotowy na każdą ewentualność. (hk)

Rozmowa Hanny kość z Andrzejem Sitko: