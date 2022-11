„Białystok, tu mieszkam”. Wystawa o migracji Białorusinów do Białegostoku w Centrum Handlowym ALFA

Listopad 29, 2022

Wystawa „Białystok, tu mieszkam” w CH ALFA, fot. Małgorzata Turecka Wystawa „Białystok, tu mieszkam” w CH ALFA, fot. Małgorzata Turecka

Malarz i artysta chóru, lekarka, florystka, rzeźbiarz, księgowa czy kierowca śmieciarki. Różnią ich wykonywane funkcje, łączy zaś to, że są Białorusinami, a na swoje miejsce do życia wybrali Białystok. Wystawę prezentującą sylwetki mieszkających w Białymstoku kilkunastu migrantów z Białorusi oraz przybliżającą historię ich migracji do naszego miasta otwarto we wtorek (29.11) w Centrum Handlowym ALFA.

Wystawa jest inicjatywą Fundacji Okno na Wschód.

– To są nasi sąsiedzi, nasi koledzy i koleżanki z pracy. To jest personel, który na co dzień obsługuje nas w różnych instytucjach, urzędach i firmach.To ważna, istotna część naszej białostockiej rzeczywistości – powiedział Paweł Mickiewicz z Fundacji Okno na Wschód.

Na wystawie możemy m.in. przeczytać historię migracji Olega Kobzara, malarza i artysty Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej.

– Jak przyjechałem, to przyglądałem się Podlasiu. Zauważyłem, że bardzo mi pasuje to miejsce, ponieważ krajobraz przypomina mi moje Polesie, skąd pochodzę. Również ludzie bardzo odpowiadają mojej mentalności. Kiedyś mieszkałem nawet w Warszawie, jednak tu, na Podlasiu, czuję się jakby u siebie – mówił Oleg.

Wystawa została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białystok oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

– Mamy tu chórzystę z Opery i Filharmonii Podlaskiej, panią doktor z Białostockiego Centrum Onkologii. Mamy też pracownika Teatru Dramatycznego. Bardzo się cieszę, że nasi pracownicy zostali tutaj pokazani, zaprezentowani – podkreślała Izabela Smaczna-Jórczykowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

– Mam nadzieję, że wielu białostoczan oglądając tę wystawę zobaczy, że Białystok to są również osoby, które tutaj przyjeżdżają i które znajdują tu swój dom – powiedział Przemysław Tuchliński, wiceprezydent Białegostoku.

Wystawę „Białystok, tu mieszkam” w Centrum Handlowym Alfa będzie można oglądać do 11 grudnia. (mt)