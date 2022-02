Białystok. Trwa zbiórka dla Ukrainy. Dary należy przynosić do miejskich szkół

Luty 28, 2022

źródło: UM w Białymstoku źródło: UM w Białymstoku

Siedem aut z darami od białostoczan, które były zbierane przez weekend, trafiły na Ukrainę. Zbiórka najpilniejszych rzeczy wciąż jednak trwa.

Mieszkańcy, którzy chcieliby włączyć się w pomoc nadal mogą to zrobić, przynosząc dary do miejskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), a nie do Centrum Aktywności Społecznej, gdzie brakuje już miejsca.

– Te wszystkie punkty działają od 8.00 do 18.00, można do nich przynosić rzeczy (jedzenie typu instant, leki, nowe koce, śpiwory, artykuły pierwszej potrzeby, latarki). Przyjmowana jest też nowa odzież termiczna, zapakowana, opisana. Będzie przekazywana ona żołnierzom, dlatego proszę nie przynosić dziecięcej odzieży – mówił zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki.

Pomoc materialną można przekazywać także do placówek Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Słonimska 1, Branickiego 3/5, Składowa 11, Legionowa 7, Bitwy Białostockiej 2/2). Zbiórki prowadzą również organizacje pozarządowe: Fundacja Spe Salvi, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Bank Żywności Białystok-Suwałki, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”. Na stronach tych organizacji można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące udzielanej pomocy. Z kolei Fundacja „Dialog” uruchomiła całodobowy telefon 85 742 40 90 po to, aby kojarzyć rodziny potrzebujące mieszkania i oferujące pomoc w zakwaterowaniu, posiada też bazę ludzi chętnych do pomocy. (ea/mt)