Białystok. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, w placówkach są jeszcze wolne miejsca

Sierpień 3, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do miejskich szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Do placówek dostało się prawie 3,6 tys. uczniów.

Uczniowie do wyboru mieli w sumie 36 szkół, w tym 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. Do liceów dostało się 2 021 osób, do techników – 1 355, a do szkół branżowych I stopnia – 216 osób.

Z liceów ogólnokształcących największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się: VI LO, I LO i XI LO. Z kolei z techników: Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (ZSTiO), Technikum Elektryczne (ZSE) i Technikum nr 4 (ZSR). Najchętniej wybieraną branżową szkołą I stopnia były zaś: Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (ZST), Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 (ZSM) i Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 (ZSTiO).

Najpopularniejszymi profilami kształcenia w liceach zostały: matematyczno-informatyczny w VI LO i językowy w XI LO. W technikach młodzież najczęściej wybierała kształcenie na technika informatyka oraz technika fotografii i multimediów w Technikum Nr 6 oraz technika programistę w Technikum Elektrycznym.

W szkołach pozostało jeszcze ok. 650 wolnych miejsc. Zostały one udostępnione w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa do 5 sierpnia.

Od 3 do 5 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z właściwymi dokumentami. Rekrutacja uzupełniająca przebiega na analogicznych zasadach jak rekrutacja podstawowa, jednak bez wykorzystania systemu elektronicznego. Kandydat może pobrać formularz wniosku o przyjęcie w każdej szkole ponadpodstawowej, wypełnić go i złożyć w sekretariacie placówki. (mt)