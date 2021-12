Białystok. Trwa Podlaski Maraton Bluesowy

Grudzień 28, 2021

Mijają kolejne godziny Podlaskiego Maratonu Bluesowego, który odbywa się w Sześcianie. W sumie muzycy planują grać przez 30 godzin. W ten sposób chcą pobić aktualny rekord Polski, który jest krótszy o godzinę.

– Udział w Podlaskim Maratonie Bluesowym to przyjemność ze wspólnego grania muzyki, ale też wyzwanie, bo godziny niektórych występów są nietypowe, np. 5 rano. Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa, dlatego, że ostatnio mamy bardzo mało okazji do tego, żeby grać bluesa. Pojawiliśmy się na Suwałki Blues Festiwal, po czym kolejne miesiące upłynęły nam na pracy z innymi gatunkami muzycznymi, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi – mówił Piotr Karpienia z zespołu Bang on Blues.

Podlaski Maraton Bluesowy potrwa jeszcze do północy.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (jd)

Na Podlaskim Maratonie Bluesowym był „Zjerzony kulturą” Jerzy Doroszkiewicz: