Białystok. Teatry wznawiają działalność po przerwie

Maj 11, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Białostockie teatry wracają do gry. Jako pierwszy swoje spektakle pokaże Białostocki Teatr Lalek. Spektakle będą grane w plenerze – na patio przy teatrze.

Już w ten weekend widzowie będą mogli obejrzeć „Puszczańskie opowieści”. Zaplanowano trzy pokazy – w sobotę (15.05) o 17.00 i 20.00 oraz w niedzielę (16.05) o 18.00.

„Puszczańskie opowieści” to projekt muzyczny, który narodził się ze współpracy niezależnej grupy teatralnej Kooperacja Flug oraz Białostockiego Teatru Lalek. W swojej strukturze łączy on ze sobą formę koncertu z teatralnymi środkami wyrazu.

Najmłodszym widzom Teatru przygotowano „Karmelka”, którego będzie można obejrzeć w niedzielę (16.05) o 14.00. Karmelek to ciepła, pełna humoru opowieść o poszukiwaniu czegoś, co czyni nas potrzebnymi, czegoś, co jest całkowicie niematerialne.

Teatr Dramatyczny do grania wróci 29 maja, po całkowitym zniesieniu obostrzeń w sferze kultury. Możliwe wtedy będzie granie już na scenach teatrów.

Dramatyczny wznowi swoją działalność z przytupem, bo na dzień dobry zaproponuje widzom premierę – „Bóg Mordu” w reżyserii Katarzyny Deszcz.

Przedstawienie funduje emocjonalną sinusoidę, w której nie zabraknie okazji do śmiechu. W świat konwenansów przeniosą bohaterowie spektaklu – dwie pary małżeńskie, które próbują polubownie załatwić bójkę swoich synów. Z każdą minutą napięcie narasta i konfrontacja zmierza do nieoczekiwanego finału.

W czerwcu na scenach Teatru zagoszczą też dwie dobrze znane już widzom farsy – „Boeing, Boeing” oraz „Wszystko w rodzinie”. Do repertuaru wróci także „Hobbit”. (mt/mc)