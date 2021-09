Białystok. Teatr Dramatyczny zaprasza młodzież na warsztaty teatralne

Wrzesień 14, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia teatralne organizowane przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. To propozycja dla osób w wieku 10-15 lat. Zajęcia prowadzone są przez aktorki: Ewę Palińską oraz Krystynę Kacprowicz-Sokołowską.

Warsztaty teatralne są cyklicznym wydarzeniem. Jest to projekt realizowany nieprzerwanie od 2006 roku. Program zajęć dostosowany jest do wieku, poziomu umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb uczestników. Zajęcia odbywają się w sprofilowanych wiekowo grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupy liczą od 18 do 22 osób.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję popracować nad dykcją, oddechem i interpretacją tekstu, poćwiczyć swoją koncentrację, pamięć i wyobraźnię, a także dowiedzieć się, jak świadomie używać głosu i poruszać się po scenie. Nabyte umiejętności przydadzą się nie tylko w szkole czy w teatrze, lecz także w przyszłym życiu zawodowym.

Wieloletnie doświadczenie instruktorek sprawia, że młodzież nie tylko wspólnie dąży do rozwijania swoich umiejętności, lecz także kształtuje swoją osobowość i uczy się pracy zespołowej.

– Warsztaty teatralne to nie tylko cotygodniowe spotkania. Tak naprawdę uczestnicy otrzymują znacznie więcej: pozytywną energię, inspirację i motywację do walki o swoje marzenia. Bardzo szybko angażujemy się w zajęcia, ponieważ instruktor dzieli się z nami swoją pasją, tworząc wspaniałą atmosferę, która sprawia, że wspólna praca przynosi niesamowitą radość – mówi wieloletnia uczestniczka warsztatów teatralnych.

Zajęcia trwają od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Warsztaty w grupie 10+B (dzieci w wieku 10-12 lat) zaplanowane są na środy w godzinach od 16:00 do 18:00, natomiast zajęcia w grupie 13+A (młodzież w wieku 13-15 lat) odbywać się będą w czwartki w godzinach od 16:30 do 18:30. Zakończeniem warsztatów będzie pokaz finałowy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez formularz online. Należy go poprawnie wypełnić i przesłać. Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka warsztatów: Magdalena Rogucka, tel. 693 001 801, e-mail: edukacja@dramatyczny.pl. (mt)