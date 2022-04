Białystok. Teatr Dramatyczny z kolejnym dofinansowaniem MKiDN

Kwiecień 5, 2022

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cykl warsztatów „Teatr – Lubię to! Sezon 4”. Projekt przeznaczony dla nauczycieli zostanie zrealizowany jesienią w ramach programu „Edukacja kulturalna”.

Podczas kilku bloków tematycznych uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi tworzenia oprawy plastycznej przedstawienia. Dzięki warsztatom pedagodzy dowiedzą się, jak stworzyć scenografię, kostiumy, maski czy plakat teatralny.

– Celem szkoleń, które realizujemy już od kilku lat, jest wspieranie nauczycieli w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji w zakresie przygotowywania lekcji szkolnych. Tegoroczna tematyka warsztatów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników poprzednich edycji zadania – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

„Teatr – Lubię to! Sezon 4” będzie podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Zajęcia poprowadzą instruktorzy – realizatorzy współpracujący z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Będą to cykliczne szkolenia odbywające się w Białymstoku w pracowniach instytucji i – w związku z rozpoczętym w 2021 roku remontem siedziby Teatru Dramatycznego przy ul. Elektrycznej – również w gościnnych przestrzeniach. Prowadzący, przed warsztatami, przygotują konspekty, w których zostanie zawarta niezbędna wiedza teoretyczna wraz z przykładowymi ćwiczeniami.

– Warsztaty skierowane do nauczycieli są jednym z priorytetów naszej działalności edukacyjnej. Jesteśmy świadomi, jak istotne jest wychowywanie przyszłych pokoleń widzów. Jest to możliwe między innymi dzięki naszej współpracy z pedagogami. Dzięki spotkaniom z aktorami oraz twórcami teatralnymi nauczyciele ponownie będą mieli okazję pogłębiać swoją wiedzę o teatrze. W przyszłości zaś będą mogli przekazać ją swoim uczniom i zachęcać ich do wspólnego oraz indywidualnego poznawania teatru – mówi dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego.

Ministerstwo na projekt „Teatr – Lubię to! Sezon 4” przyznało kwotę w wysokości 73 tys. złotych. (mt)