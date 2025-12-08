Białystok szykuje się do 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

8 grudnia, 2025

Magda łapińska i Natalia Stieszenko z białostockiego sztabu WOŚP, fot. Hanna Kość Magda łapińska i Natalia Stieszenko z białostockiego sztabu WOŚP, fot. Hanna Kość

W ubiegłym roku Białystok zebrał około 800 tysięcy złotych, czy tym razem uda się pobić kolejny rekord? Mowa o finale Wielskiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, do którego trwają przygotowania w całej Polsce, w tym też w białostockim sztabie. 25 stycznia wolontariusze wyruszą na ulice miast i będą kwestować pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

Tegoroczna zbiórka wesprze diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

– Tak naprawdę to przez samo żywienie wszystko się dzieje. Jesteśmy w stanie się wyleczyć też czasem z niektórych chorób, więc właśnie ten brzuszek i to, co w tym brzuszku się dzieje, jest bardzo, bardzo istotne – tłumaczy Magda Łapińska z białostockiego sztabu WOŚP, jak też dietetyk i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

W białostockim sztabie zgłosiło się już 100 wolontariuszy z 300. Rejestracja trwa nadal, zarówno dla chętnych do zbiórki w terenie, jak i dla instytucji, które chcą ustawić stacjonarną puszkę. – Pomagać można również przez rejestrację puszek stacjonarnych. Przeważnie takie puszki stoją w różnych instytucjach, firmach, placówkach oświatowych i zbierają aż do dnia finału te datki – mówi Natalia Stieszenko, szefowa białostockiego sztabu WOŚP.

Finał jak zawsze ma być kolorowy i pełen energii. Poza barwnie przebranymi wolontariuszami, główną atrakcją będą koncerty na Rynku Kościuszki. Do udziału szykują się też lokalne instytucje i uczelnie, które zapowiadają stoiska i akcje tematyczne. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Magdą Łapińską i Natalią Stieszenko z białostockiego sztabu WOŚP: