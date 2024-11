Białystok szuka najpiękniejszej szopki bożonarodzeniowej – zgłoś swoją pracę!

28 listopada, 2024

szopka bożonarodzeniowa, fot. bialystok.pl szopka bożonarodzeniowa, fot. bialystok.pl

Mieszkańcy Białegostoku mają okazję wziąć udział w wyjątkowym konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, organizowanym przez Urząd Miejski. Konkurs to doskonała okazja, aby wykazać się kreatywnością i podtrzymać polską tradycję tworzenia świątecznych szopek.

Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej. Liczy się pomysłowość, trwałość, walory estetyczne oraz nawiązanie do bożonarodzeniowej obrzędowości. Wszystkie elementy pracy muszą być wykonane samodzielnie, a technika oraz dobór materiałów pozostają dowolne. Organizatorzy zachęcają, aby w pracach uwzględnić także lokalne tradycje, takie jak pejzaże, architektura czy stroje regionalne.

Dla kogo konkurs?

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Białegostoku – zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Mogą w nim wziąć udział rodziny, wspólnoty, stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe. To świetna okazja do kreatywnej zabawy oraz wspólnego tworzenia.

Jak zgłosić swoją szopkę?

Prace należy dostarczyć osobiście do Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, mieszczącego się przy ulicy Legionowej 2, w terminie od 2 do 4 stycznia 2025 roku. Wraz z szopką należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie bip.bialystok.pl.

Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów oraz przyzna trzy wyróżnienia. Prace zostaną ocenione pod kątem pomysłowości, trwałości, estetyki oraz nawiązania do świątecznego przesłania. Na zwycięzców czekają pakiety nagród rzeczowych, a wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2025 roku. ( na podst. bialystok.pl)