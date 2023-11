Białystok. Świąteczna akcja pomocy organizowana przez UMB i Stowarzyszenie Pro Salute

13 listopada, 2023

Liczy się każda pomoc. Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Pro Salute rozpoczyna Świąteczną Akcję Charytatywną dedykowaną osobom bezdomnym podopiecznym Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”.

– Co roku organizujemy akcje świąteczne. W tym roku zbieramy nowe, albo w dobrym stanie koce, poduszki, buty oraz środki czystości dla podopiecznych Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”. Akcja jest skierowana nie tylko do społeczności akademickiej, ale do wszystkich, którzy chcą pomóc. Dary można przynosić do końca listopada do Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej przy Skłodowskiej 7a, w godz. 8 do 13 – zachęca prof. Mateusz Cybulski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Stowarzyszenia Pro Salute. (at)