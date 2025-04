Białystok: Straż Miejska sprawdza place zabaw po zimie

14 kwietnia, 2025

źródło: Straż Miejska

Umundurowani strażnicy miejscy wchodzą na zjeżdżalnie, testują huśtawki i zaglądają do piaskownic – to nie żart, a coroczna kontrola placów zabaw w Białymstoku, która odbywa się tuż przed rozpoczęciem sezonu wiosenno-letniego. Akcja prowadzona jest wspólnie przez Straż Miejską i Zarząd Mienia Komunalnego, który opiekuje się 26 osiedlowymi placami zabaw w mieście.

– Sprawdzamy wszystkie elementy pod kątem bezpieczeństwa – mówi Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Podczas kontroli strażnicy oceniają m.in. wytrzymałość mocowań huśtawek, stabilność konstrukcji zjeżdżalni i podestów, a także czystość piaskownic. Wszelkie usterki i zużycie sprzętów są dokumentowane i przekazywane do naprawy, zanim doprowadzą do potencjalnych urazów u dzieci.

Co ważne, jak podkreślają strażnicy, większość wykrywanych usterek to efekt naturalnego zużycia materiałów po zimie, a nie wandalizmu. To dobra wiadomość, bo oznacza, że mieszkańcy dbają o wspólne przestrzenie.

Mieszkańcy Białegostoku mogą również zgłaszać zauważone usterki bezpośrednio do Zarządu Mienia Komunalnego lub pod numerem alarmowym 986, co przyspiesza reakcję służb i zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych.

(pc)