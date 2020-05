Białystok. Startuje rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i podstawówek

Maj 29, 2020

fot. Małgorzata Turecka

W poniedziałek (01.06) rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Czeka blisko 400 miejsc.

Na złożenie wniosków rodzice będą mieli czas od 1 do 8 czerwca do godz. 15.00. W rekrutacji uzupełniającej, oprócz kandydatów mieszkających w Białymstoku, o przyjęcie dzieci do przedszkola mogą ubiegać się rodzice mieszkający poza Białymstokiem.

– Wydrukowane i podpisane wnioski o przyjęcie dziecka składa się wyłącznie w placówce pierwszego wyboru. Dokumenty mogą zostać złożone bezpośrednio w placówce (do skrzynki) lub przesłane jako skan. Potwierdzenie złożenia dokumentów rodzice otrzymają na adres e-mail wpisany we wniosku – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 25 czerwca. Następny etap to potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki do 29 czerwca. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane 30 czerwca.

Także w poniedziałek (01.06) rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w szkołach podstawowych. Na uczniów w białostockich placówkach czeka ponad 200 wolnych miejsc. (mt/mc)