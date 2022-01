Białystok solidarny z represjonowanymi sędziami. Kolejny protest przed sądem

Styczeń 18, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Białymstoku odbędzie się we wtorek (18.01) kolejny protest pod hasłem „Białystok solidarny z represjonowanymi sędziami!”. Mieszkańcy spotkają się przed budynkiem Sądu Okręgowego, by wyrazić swój sprzeciw wobec łamania praworządności w Polsce.

Zgromadzenie to będzie kolejnym z serii comiesięcznych (odbywających się każdego 18. dnia miesiąca w wielu miastach Polski) wieców wsparcia obywateli dla represjonowanych sędziów, w szczególności odsuniętych od orzekania.

– Nielegalna Izba Dyscyplinarna, zamiast całkowicie zawiesić swoją działalność, do czego została zobowiązana przez unijny Trybunał Sprawiedliwości, wciąż wydaje bezprawne decyzje o zawieszeniu sędziów, a rząd nie podejmuje żadnych działań w kierunku jej likwidacji. Dalsze trwanie tego stanu kosztuje Polaków drogo, nie tylko w związku z nałożonymi przez TSUE karami, ale również ze względu na zablokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy oraz wypychanie Polski poza wspólny, europejski obszar prawny. Nie ma na to naszej zgody! Żądamy niezwłocznej likwidacji Izby Dyscyplinarnej i Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym kształcie. Żądamy też przywrócenia do pracy zawieszonych przez ID sędziów oraz warunków do działania w Polsce w pełni niezależnego sądownictwa – piszą organizatorzy wydarzenia.

Początek zgromadzenia o 18.00. (mt)