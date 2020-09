Białystok. Sojka, Lubomski, Żak gwiazdami 12. edycji Festiwalu Piosenki Literackiej

Wrzesień 24, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Od ponad 10 lat, tak i w tym roku w muzyczną jesień wprowadzi białostoczan Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”.

Oprócz recitali znanych artystów, odbędą się przesłuchania młodych talentów, które zaprezentują piosenki z repertuaru Łucji Prus. Spośród 40 nadesłanych zgłoszeń jurorzy wybrali 20 osób z całej Polski; Warszawy, Poznania, Wrocławia, Rudy Śląskiej oraz z województwa podlaskiego.

– Kiedy obserwujemy drogę młodych ludzi, którzy przejeżdżali do nas, jako bardzo młodzi ludzie, to widzimy jak przez te 12 lat festiwalu dojrzali do tego, że mają swoje koncerty, śpiewają w Opolu, w telewizji, w całej Europie. Młodzi ludzie, którzy pojawiają się u nas, jako szesnastolatkowie, jako dorośli ludzie wiedzą czego szukają w piosence i o to w tym przedsięwzięciu chodziło – mówiła koordynatorka festiwalu Magdalena Kruszyńska – Sosnowska.

Festiwal Piosenki Literackiej rozpocznie się 2 października recitalem Stanisława Soyki. Dzień później zaplanowano przesłuchania koncertowe oraz występy kolejnych gwiazd.

– Mamy wspaniałe gwiazdy, w tym roku Stanisław Soyka, Mariusz Lubomski i Katarzyna Żak z projektem „Miłosna Osiecka”. Wyjątkowość, jednak tegorocznego festiwalu polega na tym, że będziemy mieli ekskluzywną publiczność, ponieważ na jeden koncert możemy wpuścić maksymalnie 75 osób, z powodu obostrzeń – zapowiadała dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury Barbara Bojaryn – Kazberuk.

Festiwal zakończy się 4 października koncertem galowym. Wszystkie wydarzenia odbędą się w białostockich Spodkach. Wstęp na przesłuchania konkursowe jest bezpłatny, na recitale obowiązują bilety. (ea/mc)