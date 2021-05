Białystok. „Śniadecja” z unijnym dofinansowaniem na modernizację dwóch oddziałów

Maj 6, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku otrzyma 8 mln złotych z funduszy europejskich na modernizację swoich oddziałów. Pieniądze przyznał zarząd województwa.

Wyremontowane będą oddział urologii onkologicznej i ogólnej oraz oddział ortopedyczno-urazowy, kupiony też będzie specjalistyczny sprzęt medyczny.

– Cieszę się, że mieszkańcy województwa będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu medycznego, a ich pobyt w szpitalu będzie się teraz odbywał się w bardzo komfortowych warunkach – mówi marszałek Artur Kosicki. – W tym celu zostaną wyremontowane dwa oddziały szpitalne oraz zostanie zakupiony bardzo nowoczesny sprzęt. Podniesie to znacznie jakość świadczonych przez szpital usług – pacjenci będą szybciej diagnozowani co zwiększy ich szybki powrót do zdrowia.

Inwestycja będzie gotowa pod koniec 2022 roku. (mt/mc)