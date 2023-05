Białystok. Skwer Wolnej Białorusi zamiast ulicy o tej nazwie

29 maja, 2023

Rada Miasta Białystok, fot. Ewelina Andrzejewska Rada Miasta Białystok, fot. Ewelina Andrzejewska

W Białymstoku zamiast ulicy Wolnej Białorusi będzie Skwer Wolnej Białorusi. Tak zdecydowali w poniedziałek (29.05) radni miejscy.

To pokłosie wyroku sądu administracyjnego, który stwierdził nieważność uchwały podjętej jesienią zeszłego roku. Wtedy z inicjatywy prezydenta radni większością głosów zdecydowali o tym, by część ulicy Elektrycznej nazwać ulicą Wolnej Białorusi.

Nadanie nazwy – Skwer Wolnej Białorusi to jak czytamy w uzasadnieniu uchwały „gest solidarności z narodem białoruskim w walce o wolność”.

Wybór lokalizacji jest symboliczny, gdyż w pobliżu znajduje się Konsulat Generalny Białorusi. Miejsce to jest szczególnie ważne dla Białorusinów zmuszonych do opuszczenia kraju z powodów politycznych, jak i tych, którzy wspierają walkę z reżimem Łukaszenki. Tu od sierpnia 2020 roku odbyło się ponad 100 akcji protestacyjnych przeciwko działaniom dyktatora i jego rządu, tu wiszą biało-czerwono-białe banery. To tu wiele osób znalazło wsparcie i pomoc rodaków po ucieczce z kraju oraz spotkało się z gestami solidarności mieszkańców Białegostoku.

W związku z utworzeniem Skweru Wolnej Białorusi nastąpi zmiana adresu konsulatu. (mt)