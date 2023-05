Białystok. „Sieć troski” 37. Dni Sztuki Współczesnej. Festiwal od 24 do 28 maja

16 maja, 2023

DSW konferencja/Fot. A. Topczewwska DSW konferencja/Fot. A. Topczewwska

To jedna z czołowych imprez Białostockiego Ośrodka Kultury oraz najstarsze i największe tego typu wydarzenie w regionie. 37. Dni Sztuki Współczesnej potrwają od 24 do 28 maja. W tym roku festiwal to 5 dni różnych wydarzeń artystycznych w różnych lokalizacjach: 1 wystawa, 3 działania performatywne, 1 dyskusja, 6 spektakli, 2 koncerty (jeden plenerowy), 5 spotkań artystów z publicznością.

Festiwal to teatr, muzyka, film performance, spotkania z artystami. W tym roku zobaczyć i usłyszeć można m.in. Minutę krzyku dla Białorusi Jany Shostak, projekt Marty Bogdańskiej podążający śladami Selmy Lagerlöf, szwedzkiej pisarki i pierwszej kobiety, która otrzymała literacką Nagrodę Nobla w 1909 roku, performans Cyber Elf, Tryptyk – obrazy o kobiecości czy koncert Marii Peszek.

– To kolejna edycja Dni Sztuki Współczesnej. W tym roku mamy wyjątkową sytuację na świecie i w sztuce. Mówi się dużo o odwadze, wolności, strachu, my chcemy mówić o szeroko pojętej trosce – wskazuje Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury.

I właśnie podtytuł tegorocznych Dni Sztuki Współczesnej brzmi: „Sieć troski”. – W tym roku „Sieć troski” to hasło przewodnie i troska rozumiana na różne sposoby. Podczas 37. edycji festiwalu Dni Sztuki Współczesnej wraz z zaproszonymi osobami poszukujemy, roztaczamy, pomnażamy i obejmujemy wszystko i wszystkich troską, współtworząc Sieć troski. Wydarzeni jest szczególne, ciekawe i zróżnicowane – dodaje Katarzyna Kruszewska z BOK. (at)

Dni Sztuki Współczesnej

Organizowany od 1985 roku festiwal to jedna z czołowych imprez Białostockiego Ośrodka Kultury oraz najstarsze i największe tego typu wydarzenie w regionie. Bazuje na teatrze, ale wzbogacają go także inne, liczne gatunki: sztuki wizualne, muzyka, film i spotkania z artystami. Festiwal skierowany jest do osób ceniących odważne i nowatorskie projekty artystyczne, gotowych na spotkania z twórcami o wyraźnej wizji, dyskutującymi z otaczającą rzeczywistością przy wykorzystaniu formy, słowa, dźwięków i nieskończonej wyobraźni. Przez ponad trzy dekady lat festiwal gościł mnóstwo artystów z Polski i całego świata.

OPISY WYDARZEŃ:

24 maja, 17:50 / 27 maja, 18:20 WIDEO-PERFORMANS

Minuta krzyku dla Białorusi Jana Shostak

wydarzenie towarzyszące

Foyer Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

Jana Shostak – doktora sztuki, która od 2020 jest aktywistką. Realistka, która żąda niemożliwego.

Wierzy w skuteczność sztuki, solidarność, siłę współpracy w kulturze. Od 2016 roku świadomie używa

mediów masowego przekazu jako platformy do rozpowszechnienia swoich działań ze sfery sztuki /

aktywizmu. Współreżyserka niepowstałego jeszcze filmu „Miss Polonia". Reprezentuje obywatelską

inicjatywę „Partyzanka", która pomaga osobom zmuszonym do ucieczki z powodów politycznych z

Białorusi do Polski oraz przez 7 miesięcy wspierała osoby zmuszone do ucieczki z Ukrainy.

Codziennie o 18:00 (do końca rewolucji i o jeden dzień dłużej) współtworzy pomnik czasowy „minuta

krzyku dla Białorusi”.

24 maja, 18:00 WYSTAWA

Love that dare not to speak its name Marta Bogdańska

wernisaż wystawy

Galeria BOK, foyer Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

Wystawa “Love that dare not to speak its name” („Miłość, która nie śmie wypowiedzieć swego

imienia”) to autorski projekt Marty Bogdańskiej podążający śladami Selmy Lagerlöf, szwedzkiej

pisarki i pierwszej kobiety, która otrzymała literacką Nagrodę Nobla w 1909 roku.

Autorka w swoim projekcie rozpatruje queerową spuściznę Selmy przez pryzmat współczesności,

analizując czy i dlaczego taka spuścizna jest istotna. Poprzez połączenie kilku elementów – archiwów,

zdjęć, filmów, wywiadów / tekstów, rzeźb – projekt rzuca światło na queerowe dziedzictwo Selmy i

na jej współczesne znaczenie dla nas. Dzięki wzbogaceniu projektu poprzez udział lokalnej

społeczności LGBTQ+ biografia Selmy staje się żywa.

24 maja, 18:30 / 25 maja, 12:00 (pokaz dla uczniów szkół średnich, studentów i seniorów)

PERFORMANS

Cyber Elf (90’) reżyseria i wykonanie Magda Szpecht

Klub Fama, ul. Legionowa 5, bilety: 30 zł / przedsprzedaż, 35 zł / w dniu wydarzenia (I termin), 15 zł (II

termin)

Wszyscy znamy obrazy ze zniszczenia Teatru Dramatycznego w Mariupolu. Władimir Putin i jego

poplecznicy wypowiedzieli wojnę totalną cywilizacji, ludzkości i kulturze, wciągając w sam środek

konfliktu teatr – dosłownie i w przenośni.

Po wybuchu wojny reżyserka teatralna Magda Szpecht postanowiła wrócić do swojego pierwszego

zawodu – dziennikarstwa. Porzucając dotychczasowe zajęcia, wybrała drogę Cyber Elfa – walczącej z

rosyjskimi trollami, fake newsami i dezinformacją cyberaktywistki. Jej codziennym polem bitwy i

narzędziami do udostępniania sprawdzonych informacji stały się platformy społecznościowe, portale

informacyjne, i kanały telewizyjne. Wszystko to, aby chronić pierwszą – i może kluczową dla stron

wyłączonych z konfliktu – linię frontu: odbywającą się w cyberprzestrzeni walkę o prawdę.

Слава Україні!

24 maja, 20:00 DYSKUSJA

W trosce o prawdę przekazu. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie?

Magda Szpecht, Anna Mierzyńska, Edwin Bendyk

w ramach cyklu Rozmowy kulturalne

Klub Fama, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

Podczas rozmowy poruszymy takie tematy jak dezinformacja w mediach i w sieci, przeciwdziałanie

mowie nienawiści oraz schematy działania trolli internetowych.

Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych,

zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji w Polsce oraz manipulacji w sieci. Dziennikarka OKO.press. Jej

badania i publikacje stały się ważnymi źródłami naukowymi na temat dezinformacji.

Magda Szpecht

Reżyserka teatralna, która po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku postanowiła wrócić do swojego

pierwszego zawodu – dziennikarstwa. Porzucając dotychczasowe zajęcia, wybrała drogę Cyber Elfa.

Walczącej z rosyjskimi trollami, fake newsami i dezinformacją cyberaktywistki.

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie

społeczne. Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest publicystą działu naukowego.

25 maja, 18:00 TEATR

Onko (75‘) TR Warszawa

reż. Weronika Szczawińska

spektakl i spotkanie z twórcami

Aula Wydziału Nauk o Edukacji, ul. Świerkowa 20, bilety: 30 zł / przedsprzedaż, 35 zł / w dniu

wydarzenia

wydarzenie dla widzów od 14. roku życia

On. Ona. ONKO.

On. Sebastian Pawlak, aktor. Przygląda się rzeczywistości, ciału, relacjom społecznym i językowi z

perspektywy kogoś, kto usłyszał, że jest najgorszym artystą na świecie i doświadczył inwazyjnej

reżyserii.

Ona. Weronika Szczawińska, reżyserka. Przygląda się rzeczywistości, ciału, relacjom społecznym i

językowi z perspektywy osoby, która usłyszała diagnozę “rak piersi” i doświadczyła inwazyjnego

leczenia.

ONKO. Spektakl osadzony w osobistych doświadczeniach reżyserki Weroniki Szczawińskiej i aktora

Sebastiana Pawlaka, których połączyła wiara w to, że nawet najtrudniejszy scenariusz życia można

zmienić i zagrać w nim nową rolę. Albo i nie.

reżyseria: Weronika Szczawińska

dramaturgia: Piotr Wawer jr

26 maja, 19:30 TEATR/TANIEC

Tryptyk – obrazy o kobiecości (60’) reż. Anna Obszańska

produkcja: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

spektakl i spotkanie z twórczyniami

Sala Forum, ul. Legionowa 5, bilety: 30 zł / przedsprzedaż, 35 zł / w dniu wydarzenia

wydarzenie dla widzów od 18. roku życia

Spektakl składa się z trzech niezależnych, ale wzajemnie dopełniających się obrazów eksplorujących

intymność oraz fizyczność kobiecego ciała. Bada temat kobiecości. Aktorki-tancerki wcielając się na

przestrzeni całego widowiska w wiele różnych kreacji, budując na scenie różne sytuacje.

Pierwsza część inspirowana jest postacią Lawinii z szekspirowskiego „Tytusa Andronikusa”. Studium

tej postaci stało się punktem wyjścia do opowiadania o kobiecym ciele. Druga część to z kolei próba

odpowiedzi na pytanie dotyczące piękna kobiecego ciała. Jego walorów estetycznych, seksualnych,

mających cieszyć oko – zazwyczaj męskie. Ostatni obraz to odwołanie do najważniejszej roli

społecznej z jaką utożsamiana jest kobieta – matki rodzicielki. Głównym impulsem do powstania tej

części była i jest zaostrzona polityka prowadzona przez polski rząd wobec praw kobiet.

reżyseria: Anna Obszańska

obsada: Agnieszka Ferenc, Magdalena Malik, Natalia Gryczka, Agata Jędrzejczak

opieka pedagogiczna: Paweł Miśkiewicz, Rudolf Zioło

muzyka: Kamil Tuszyński, Marek Bula

26 maja, 21:45 MUZYKA/PERFORMANS

Spalona ziemia (60’) Otwinowski/Sikorski/Witkowski

Pawilon Włoski w ogrodach Branickich, wstęp wolny

Trio żywej improwizacji z Wrocławia założone w 2022 roku przez artystów o dźwiękotwórczej,

literackoteatralnej i wizualnej praktyce sięgającej złotych lat przełomu mileniów – Marka

Otwinowskiego, Michała Sikorskiego i Marcina Witkowskiego.

Trio nie ucieka się do utrzymania jednej estetyki, mieszając ze sobą różnorodne koncepcje

brzmieniowe. Muzyka jest tu metaforycznym osadem na filtrze zatrzymującym gatunkowe

stereotypy, kody i klisze. Jest to potrójne improwizacyjne sito, w którym pośród resztek odnaleźć

można ślady noise, metalu, awangardy, futurystycznej elektroniki, kolażowych soundscape’ów jak i

strzępy onirycznych ambientów czy wywołujących uśmiech narracyjnych animacji.

Muzyka wydobyta z ruin, zgliszcz i pogorzelisk? Tak.

27 maja, 15:00 TEATR

Wyspa Jadłonomia (100’) STUDIO teatrgaleria

reż. Maciej Podstawny

spektakl familijny i spotkanie z twórcami

Aula Wydziału Nauk o Edukacji, ul. Świerkowa 20, bilety: normalny: 30 zł, ulgowy (dla dziecka): 15 zł,

rodzinny 2+1 (2 osoby dorosłe + 1 dziecko): 70 zł, rodzinny 2+2 (2 osoby dorosłe + 2 dzieci): 80 zł

wydarzenie dla widzów od 10. roku życia

Kulinarno-podróżniczo-kryminalno-rewolucyjny spektakl dla dzieci i młodzieży inspirowany

„Jadłonomią” – cyklem popularnych książek kucharskich Marty Dymek oraz propagowaną przez

autorkę filozofią roślinnego gotowania.

Bohaterką przygodowo-sensacyjnej opowieści jest dziewczynka M., która mierzy się z groźnym

potworem, czernią, która zagraża całemu światu. Gdy potwór pojawia się w życiu bohaterki, nic nie

pozostaje takie, jak było. Stawką staje się życie i zdrowie najbliższych. Czy dziewczynka znajdzie

tajemną recepturę uzdrowienia świata? Kogo spotka na Wyspie, na którą porwie ją tajemnicza siła?

Jak skończy się spotkanie z Wiedźmą Jadłonomią? Czy dziewczynka zechce być bohaterką idei zielonej

rewolucji? A jeśli tak, to czy inni ludzie pomogą jej uzdrowić świat za pomocą łyżki, widelca, listy

zakupów i przeformułowania filozofii życia?

reżyseria: Maciej Podstawny

koncepcja: Dorota Kowalkowska, Maciej Podstawny, Jan Czapliński

scenariusz: Jan Czapliński

współpraca scenariuszowa: Dorota Kowalkowska, Maciej Podstawny

scenografia, kostiumy: Kaja Migdałek

muzyka: Jerzy Rogiewicz

wideo: Przemysław Tokarski

obsada: Daniel Dobosz, Tomasz Nosiński, Maja Pankiewicz, Marcin Pempuś, Ewelina Żak

27 maja, 18:30 TEATR

Odpowiedzialność (95’) CENTRALA / Teatr Powszechny w Warszawie

reż. Michał Zadara

spektakl i spotkanie z twórcami

Sala Forum, ul. Legionowa 5, bilety: 35 zł / przedsprzedaż, 40 zł / w dniu wydarzenia

wydarzenie dla widzów od 18. roku życia

„Odpowiedzialność” jest historią kryzysu uchodźczego na białoruskiej granicy. Wielu z nas obywateli

zna fakty o śmierci, o głodzie, o brutalności i bezradności, ale nie umiemy ułożyć z nich spójnej

historii. Gdy ktoś pyta, dlaczego państwo było w stanie przyjąć 2,5 miliona uchodźców na ukraińskiej

granicy, ale nie kilkanaście tysięcy na granicy białoruskiej — nie umiemy odpowiedzieć.

„Odpowiedzialność” opowiada historię jednej z ofiar – Issy Jerjosa – uciekającego ze zniszczonej

wojną Syrii, szukającego lepszej przyszłości w Europie. Imię Issa to po polsku Jezus.

„Odpowiedzialność” opowiada pasję Issy/Jezusa, historię ostatnich dni przed jego śmiercią oraz

stawia pytanie o odpowiedzialność, jaką ponoszą politycy.

„Odpowiedzialność” opowiada, co wydarzyło się i nadal wydarza w Polsce w ubiegłym i w tym roku.

reżyseria: Michał Zadara

scenariusz: Michał Zadara, Małgorzata Andruszkiewicz, Agata Andrzejewska, Zofia Królak, Milena

Kuchnia, Aleksandra Łukomska, Aleksandra Majewska, Filip Płuciennik, Barbara Rojek, Julia Rygielska,

Maja Sanak, Hanna Stacewicz, Michał Stańczak, Gabriela Tokarska, Katarzyna Trzeciak wraz z

przedstawicielami środowisk: akademickiego, prawniczego oraz teatralnego

analiza prawna: Jacek Dubois, Marta Górczyńska, Rafał Kozerski, Maciej Nowicki, Mikołaj Pietrzak

zdjęcia: Karol Grygoruk

asystent reżysera: Maksymilian Nowak

obsada: Mateusz Janicki, Arkadiusz Brykalski, Michał Zadara

27 maja, 20:30 PERFORMANS

Stretching (15’) Bartłomiej Kiełbowicz i Liwia Bargieł

plac przed Białostockim Ośrodkiem Kultury, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

Podanie ręki to najprostszy gest przywitania, poznania i pojednania. Obecnie jeden z najbardziej

problematycznych odruchów, które nam pozostały sprzed 2020 roku. Obserwujemy zmianę, która

zaszła w kontaktach społecznych wywołanych pandemią oraz równoległymi napięciami politycznymi.

Zastanawia nas wszechobecne hasło: trzymaj dystans, by znów móc być razem.

„Stretching” powstał jako odpowiedź na przedłużający się lockdown w sektorze kulturalnym w

ogromnej mierze wpływający na zamrożenie sztuk performatywnych. Jest wyrazem potrzeby

realnego kontaktu z drugim człowiekiem w rozumieniu codziennym – społecznym, ale także kontaktu

artysty z widzem.

27 maja, 21:00 MUZYKA

Maria Peszek

koncert

Klub Fama, ul. Legionowa 5, bilety: 70 zł / przedsprzedaż, 80 zł / w dniu koncertu

Maria Peszek – wokalistka, aktorka, autorka tekstów, performerka.

Przez dziesięć lat aktywności aktorskiej grała u najważniejszych reżyserów teatralnych i filmowych.

Od 2005 roku koncentruje się głównie na twórczości muzycznej, która okazała się jej prawdziwą

pasją. Wydała pięć albumów solowych: “miasto mania” (2005), “maria Awaria” (2008), “Jezus Maria

Peszek” (2012), “Karabin” (2016) i “Ave Maria” (2021). Każdy z nich wywoływał burzę i jednocześnie

okazywał się artystycznym i komercyjnym sukcesem.

Autorka przejmujących i bezkompromisowych tekstów poruszających tematy religijności, polskości,

tradycyjnych ról społecznych, niejednokrotnie wstrząsających polską opinią publiczną. Wywołuje

skrajne emocje i otwarcie wyraża swoje poglądy.

28 maja, 17:30 TEATR

Bezmatek (60’) Teatr Ludowy w Krakowie

reż. Marcin Liber, produkcja: Konfrontacje Teatralne w Lublinie

spektakl i spotkanie z twórcami

Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1, bilety: 30 zł / przedsprzedaż, 35 zł / w dniu wydarzenia

Matka nie odchodzi. Nie od córek. Może od synów matki odchodzą? Od autorów? Od Różewicza

matka odchodzi. Ode mnie nie odeszła. Tylko umarła mi.

Mira Marcinów

Wstrząsający do bólu spektakl Marcina Libera inspirowany książką nagrodzonej Paszportem „Polityki”

Miry Marcinów. Opowiada o doświadczeniu śmierci bliskiej osoby, ale też o tym, jak z czasem zmienia

się rozumienie dawnych zależności. Jest to tym bardziej fascynujące, że matka w tej relacji w niczym

nie przypomina stereotypowego ideału, traktuje córkę bardziej jako partnerkę niż dziecko, ale w tym

niepoprawnym układzie rodzi się niezwykle silna więź.

twórczyni: Mira Marcinów

występują: Maja Pankiewicz, Katarzyna Tlałka

chór i muzyka na żywo: Adam Witkowski (gościnnie)

adaptacja i reżyseria: Marcin Liber

muzyka: Adam Witkowski

inspicjentka/suflerka: Manuela Nowicka / Martyna Rezner

28 maja, 20:00 TEATR

Chamstwo (120’) Wrocławski Teatr Współczesny

reż. Agnieszka Jakimiak

spektakl

III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1, bilety: 45 zł / przedsprzedaż, 50 zł / w

dniu wydarzenia

wydarzenie dla widzów od 18. roku życia

Anarchistyczny spektakl w kontrze do ponurej podróży w przeszłość opisanej w antropologicznym

eseju Kacpra Pobłockiego “Chamstwo”. W spektaklu jest dużo śmiechu, który ma funkcje obronne i

terapeutyczne. To przede wszystkim opowieść o pomocy, a zarazem sensoryczne przeżycie –

otoczona pozostałościami lasu publiczność uczestniczy w pełnej ekspresji terapii historycznej. W

spektaklu “Chamstwo” nie brakuje dzikiego, nieposkromionego tańca i śpiewu.

Reżyserka Agnieszka Jakimiak zwraca uwagę na to, że antropologiczny esej Kacpra Pobłockiego to

„przede wszystkim opowieść o historycznych korzeniach polskiego patriarchatu”, a zarazem

„opowieść o drogach wyjścia, o strajkach, bezpaństwach, odmowach pracy, wspólnych tańcach i

innych formach oporu, które pozwalały przełamać zaklęty krąg przemocy”.

reżyseria: Agnieszka Jakimiak

scenariusz: Mateusz Atman

scenografia, światło, video: Mateusz Atman

kostiumy: Nina Sakowska

muzyka: Kuba Ziołek

choreografia: Oskar Malinowski

inspicjentka/asystentka reżyserki: Justyna Bartman-Jaskuła

asystentka reżyserki: Dagmara Antoniszyn

realizacja dźwięku: Kacper Dubicki

realizacja światła: Daniel Piastowski

realizacja video: Piotr Postemski

obsada: Anna Kieca, Dominika Probachta, Jolanta Solarz-Szwed, Magdalena Taranta, Mariusz

Bąkowski, Rafał Cieluch, Miłosz Pietruski, Tomasz Taranta.

Bilety można kupić w kasach Kina Forum (ul. Legionowa 5), Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19), na bilety.bok.bialystok.pl oraz w miejscu wydarzenia na pół godziny przed rozpoczęciem.