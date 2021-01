Białystok. Sala gimnastyczna w „Rolniku” już po remoncie

Styczeń 7, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Dzięki mieszkańcom mała sala gimnastyczna w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku przeszła metamorfozę. Zmiany objęły także magazynek na sprzęt, szatnie, czy pokój trenerów. Była to realizacja zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020.

Sala jest przystosowana do profesjonalnego grania w tenisa stołowego. W ramach prac wymieniono instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną, przebudowano i pomalowano ściany. Wymieniono parapety, zamontowano nową podłogę i rolety. Przeprowadzono generalny remont dwóch szatni, wyposażono pokój trenerów, szatnię, magazynek. Zamontowano także nową wentylację.

– Jest to inwestycja, która została zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu „Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku”. Otrzymał on ponad 3,3 tys. głosów białostoczan – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Teraz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych, którzy trenują tenis stołowy, zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Dojlidy oraz mieszkańcy, którzy rywalizują w Białostockiej Lidze Sportu, będą mieli komfortowe warunki do treningów.

Oświetlenie sali spełnia normy ITTF (Światowej Organizacji Tenisa Stołowego), ciemne kolory ścian kontrastują z białą piłeczką, a wentylacja mechaniczna sprawia, że do sali treningowej i do szatni nie będzie wkradała się wilgoć. Koszt wszystkich prac wyniósł 537 tys. złotych, z czego 500 tys. złotych pochodziło z Budżetu Obywatelskiego.

Dodatkowo w 2020 r. Zespół Szkół Rolniczych z budżetu miasta otrzymał 463 tys. złotych na remont i wyposażenie hali sportowej (oświetlenie, dach, wyposażenie szatni, montaż podłogi). (mt/mc)