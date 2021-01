Białystok. Są wyniki konsultacji społecznych ws. strategii rozwoju miasta na kolejne 10 lat

Styczeń 29, 2021

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030. Mieszkańcy oddali blisko sześćset ważnych głosów. W konsultacjach udział wzięły też organizacje pozarządowe.

– Wiemy, gdzie jesteśmy w tej chwili. Jesteśmy miastem najlepszym do życia w Europie i może tak jak każde osiągniecie jest łatwiej zdobyć, a trudniej utrzymać, dlatego też ta strategia musi odpowiadać na bardzo wiele kluczowych pytań o to, jak rozwijać się, aby to tempo rozwoju w tych ciężkich czasach było dla mieszkańców satysfakcjonujące – mówi prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

Według opinii białostoczan do najważniejszych aspektów rozwoju Białegostoku do 2030 roku należą: atrakcyjne miejsca pracy – 167 odpowiedzi (12,79% ogółu odpowiedzi), działania w zakresie ochrony środowiska – 133 odpowiedzi (10,18% ogółu odpowiedzi), rozwój miejskich terenów zielonych – 132 odpowiedzi (10,11% ogółu odpowiedzi), rozwój lotniska i połączeń lotniczych – 118 odpowiedzi (9,04% ogółu odpowiedzi), rozwój transportu publicznego – 88 odpowiedzi (6,74% ogółu odpowiedzi), tolerancyjność – 87 odpowiedzi (6,66% ogółu odpowiedzi).

Z kolei organizacje pozarządowe uznały, że są to: budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej, optymalizacja organizacji ruchu – 9 odpowiedzi (13,43% ogółu odpowiedzi), działania w zakresie ochrony środowiska – 5 odpowiedzi (7,46% ogółu odpowiedzi), rozwój transportu publicznego – 5 odpowiedzi (7,46% ogółu odpowiedzi), rozwój miejskich terenów zielonych – 4 odpowiedzi (5,97% ogółu odpowiedzi), spójna polityka przestrzenna miasta 4 odpowiedzi (5,97% ogółu odpowiedzi).

Ankiety zawierały także pytania o kluczowe inwestycje na terenie miasta. Wśród odpowiedzi mieszkańców za najważniejsze zostało uznane odtworzenie terenów zielonych – 317 odpowiedzi (11,51% ogółu odpowiedzi), połączenie Białegostoku z sąsiednimi gminami transportem miejskim i drogami rowerowymi – 301 odpowiedzi (10,93% ogółu odpowiedzi), rozwój infrastruktury lotniskowej – 275 odpowiedzi (9,98% ogółu odpowiedzi), dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii – 236 odpowiedzi (8,57% ogółu odpowiedzi) oraz zagospodarowanie wód opadowych – 188 odpowiedzi (6,82% ogółu odpowiedzi).

– W ramach konsultacji wskazane zostały najważniejsze aspekty rozwoju miasta do 2030 roku. One pokrywają się z tymi, jakie wcześniej określaliśmy dyskutując w ramach warsztatów eksperckich. Głosy mieszkańców będą miały wpływ na to, jak ostatecznie będzie kształtowała się strategia rozwoju Białegostoku – mówi Dorota Perło, pełnomocnik prezydenta ds. strategii.

Opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku zajmują się pracownicy urzędu miejskiego oraz eksperci. Dokument ma być gotowy do jesieni. (mt/mc)