Białystok. Są jeszcze wolne miejsca na Uniwersytet Zdrowego Seniora

Wrzesień 21, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

To promocja zdrowego stylu życia, ale też aktywizacja społeczna osób starszych. Są jeszcze wolne miejsca na Uniwersytet Zdrowego Seniora działający przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

To propozycja dla osób po 60. roku życia, które chcą dowiedzieć się jak udzielić pierwszej pomocy, zmierzyć ciśnienie albo poziom cukru we krwi. To też okazja, by poznać podstawowe zasady profilaktyki chorób nowotworowych i układu krążenia, czy dowiedzieć się, jak dbać o struny głosowe.

Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu, w formie stacjonarnej. Nauka na UZS jest bezpłatna.

Dodatkowa rekrutacja na Uniwersytet Zdrowego Seniora odbędzie się w najbliższą środę (22.09) między 8.00 a 14.00 w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej przy ul. Skłodowskiej 7a w Białymstoku (pokój nr 111).

Uniwersytet Zdrowego Seniora organizowany jest już po raz dziewiąty. Podczas ośmiu poprzednich edycji absolwentami UZS zostało 390 mieszkańców Białegostoku i okolicznych miejscowości. Najstarszy student miał 91 lat. (mt)