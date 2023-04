Białystok. Rozpoczyna się remont i przebudowa ulicy Raginisa

12 kwietnia, 2023

Źródło: Województwo Podlaskie Źródło: Województwo Podlaskie

Ulica Władysława Raginisa w Białymstoku, która jest jednocześnie drogą wojewódzką 676, zostanie przebudowana. Roboty będą obejmowały rozbudowę ponad kilometrowego odcinka ulicy Raginisa od skrzyżowania z ulicą Baśniową i Rycerską do granicy miasta.

Ulica Raginisa jest głównym ciągiem komunikacyjnym łączącym centrum Białegostoku z Supraślem.

– Dzięki temu zostanie udrożniony ruch w samym mieście, zostanie poprawiona cała infrastruktura, która jest z tym związana. Mieszkańcy województwa podlaskiego i Białegostoku będą mogli w sposób komfortowy i bezpieczny korzystać z tego ważnego ciągu komunikacyjnego – zapewnia Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego

W środę (12.04) została podpisana umowa pomiędzy wykonawcą inwestycji firmą Unibep S.A. a Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, która jest pokłosiem wcześniejszej współpracy Województwa Podlaskiego z Urzędem Miasta Białegostoku.

– Realizacja ten inwestycji leżała po stronie Województwa Podlaskiego, natomiast przygotowanie dokumentacji projektowej było po stronie miasta – mówi Przemysław Tuchliński, wiceprezydent miasta. – W październiku 2016 roku podpisaliśmy te porozumienia. W maju 2022 roku przekazaliśmy dokumentacje. Finałem Województwo Podlaskie otrzymało pozwolenie na zrealizowanie tej inwestycji. Koszt dokumentacji po stronie miasta to było około 300 tys. zł.

To nie jest pierwsza inwestycja firmy Unibep na drodze wojewódzkiej nr 676. Do tej pory realizowała węzeł Porosły, odcinek na drodze Białystok-Supraśl czy most w Supraślu.

Teraz na ul. Raginisa należy się przygotować na utrudnienia drogowego.

– Oczywiście będziemy się starali aby te utrudnienia jak najmniej dotykały mieszkańców, ale są nie do uniknięcia, albowiem będziemy prowadzili prace pod ruchem – tłumaczy Adam Poliński z firmy Unibep S.A. – Zaczniemy od prac poza jezdnią główną, czyli prace rozbiórkowe czy związane z budową infrastruktury. Następnie przygotujemy nową jezdnię do puszczenia ruchu. Nie da się tego zrobić zupełnie bez ingerencji w istniejący ciąg, także prosimy o cierpliwość.

W ramach inwestycji będzie m.in. budowa dwóch jezdni bitumicznych po dwa pasy ruchu każda, budowa skrzyżowań, zatok autobusowych z wiatami przystankowymi, chodników, ścieżek rowerowych, ustawienie ekranów akustycznych czy posadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie zieleńców.

Województwo Podlaskie przeznaczyło na przebudowę ul. Raginisa 37 700 000 zł. Remont ma się rozpocząć w najbliższy poniedziałek (17.04), a zakończyć w połowie września 2024 r. (hk)