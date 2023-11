Białystok rozpoczyna sezon zimowy. 8 firm będzie odśnieżać miasto

17 listopada, 2023

Fot. Marcin Jakowiak/UM Białytsok Fot. Marcin Jakowiak/UM Białytsok

28 mln zł zaplanowano na zimowe odśnieżanie Białegostoku w sezonie 2023/2024. Na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych, w tym na utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zatok autobusowych, monitoring pojazdów GPS oraz na prognozę pogody, Miasto zawarło umowy z ośmioma wykonawcami. Sezon zimowy w Białymstoku właśnie się rozpoczyna i potrwa do 30 marca 2024 roku.

Od 1 października obowiązywał sezon przedzimowy, który zakończył się 15 listopada 2023 r. Od tego dnia mamy sezon zimowy. – W sezonie zimowym wykonawcy postawieni są w stan wyższej gotowości. Powinni pozostawać w pełnej dyspozycji Miasta, aby móc podejmować działania w razie zachodzącej konieczności. W ciągu jednej godziny od powzięcia decyzji o uruchomieniu akcji, firmy oczyszczające zobligowane są do stawienia się na ulicach Białegostoku – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski, który jest jednocześnie zarządcą dróg publicznych.

Zgodnie z zawartymi umowami przed rozpoczęciem sezonu zimowego wykonawca w każdym z sześciu sektorów miasta zobowiązany był do zgromadzenia zapasów chlorku sodu (pospolita sól drogowa) – co najmniej 500 ton na sektor, chlorku wapnia lub chlorku magnezu – co najmniej 50 ton oraz kruszywa łamanego – 100 ton na sektor. Przeprowadzone przez inspektorów kontrole w bazach firm, sprawdzające stan przygotowań do prowadzenia akcji ZUD pod względem zgromadzonych zapasów środków do zwalczania śliskości na drogach i chodnikach, a także posiadanego potencjału sprzętowego potwierdziły, że zostały one zgromadzone w wymaganych ilościach, a nawet nieco większych.

Poza tym w sytuacji kryzysowej będzie także możliwość wykorzystania 900 ton soli drogowej zabezpieczonej dodatkowo przez Miasto. W trakcie sezonu zimowego (do końca lutego każdego roku obowiązywania umów) wykonawcy zobowiązani są do uzupełniania zapasów soli drogowej w takim stopniu, aby można było prowadzić skuteczne działania przy długotrwałych opadach śniegu.

Firmy będą prowadziły działania w ramach akcji biernej, akcji interwencyjnej oraz akcji czynnej w zależności od wystąpienia określonych warunków pogodowych.

Akcja bierna: firmy są w dyspozycji zamawiającego, pełnią dyżury dyspozytorskie i patrolują drogi, w razie konieczności zgłaszają potrzebę podjęcia akcji, zwalczają śliskość na mostach, wiaduktach, estakadach oraz zjazdach i podjazdach, usuwają sople lodowe z obiektów inżynierskich.



Akcja interwencyjna: polega na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi wszystkich ulic.



Akcja czynna: polega na wykonywaniu czynności długotrwałych, związanych z utrzymaniem przejezdności ulic przez usunięcie śniegu i zwalczanie śliskości, zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót.



Firmy zadeklarowały zatrudnienie do tych zadań 212 osób. (red.)