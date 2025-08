Białystok rozpoczyna działania odstraszające dziki – na drzewach pojawi się Hukinol

Hukinol jest środkiem nietoksycznym, stosowanym w wielu krajach do odstraszania dzikich zwierząt z terenów zurbanizowanych. Mimo intensywnego zapachu, który może być odczuwalny również przez ludzi, nie stanowi on zagrożenia zdrowotnego. Zabieg zostanie powtórzony po trzech tygodniach, aby utrzymać skuteczność działania. Dziki, które pojawiają się w pobliżu osiedli mieszkaniowych, mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców, szczególnie dzieci i zwierząt domowych. Często także niszczą trawniki, ogrody i śmietniki, szukając pożywienia. Zastosowanie odstraszacza to forma prewencji i próba ograniczenia kontaktu ludzi z dziką zwierzyną.

Jeśli zauważysz dzika na osiedlu – poinformuj Straż Miejską. Nie podchodź do zwierzęcia i nie próbuj go płoszyć.

(pj)