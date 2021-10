Białystok. Rozpoczęło się głosowanie na projekty BO 2022

Październik 1, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy Białegostoku mogą już głosować na projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Wybierać można spośród 112 projektów, z czego 38 to ogólnomiejskie, pozostałe – osiedlowe.

Każdy może wybrać maksymalnie cztery inicjatywy. Głosy można oddać na dwa sposoby: przez internet lub wypełniając formularz papierowy.

– Formularz tradycyjny, papierowy wrzucamy do urny, w jednym z trzech punktów stacjonarnych w: Urzędzie Miejskim (Słonimska 1), Departamencie Obsługi Mieszkańców (Branickiego 3/5), Centrum Aktywności Społecznej (Rocha 3). Będą uruchomione również punkty mobilne. Zachęcamy jednak mieszkańców, żeby głosowali w formie elektronicznej, za pomocą formularza na naszej stronie bialystok.pl – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Aby oddany głos był ważny należy dopełnić wszelkich formalności.

– Jeśli chodzi o kartę elektroniczną to najważniejsze jest, aby wybór projektów potwierdzić klikając w link, który przyjdzie na adres mailowy podany w karcie. To jest niezbędne, aby głos został policzony. Jeśli chodzi o kartę papierową do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Białegostoku. Nie jest wymagany adres zameldowania, także głosować mogą osoby, które przebywają w mieście, mieszkają, studenci – wyjaśniała dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku Urszula Dmochowska.

Głosowanie potrwa do 15 października. (ea)