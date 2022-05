Białystok. Rozpoczął się 7. Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów

Maj 16, 2022

Fot. Michał Heller/OiFP Fot. Michał Heller/OiFP

24 adeptów sztuki dyrygenckiej bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej rozpoczęły się w poniedziałek (16.05) przesłuchania młodych dyrygentów, które potrwają do czwartku (19.05). A przez ten czas każdy może bezpłatnie odwiedzić Operę i posłuchać utworów dyrygowanych przez młodych dyrygentów.

VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego zainaugurował koncert w niedzielę, 15 maja. A od poniedziałku trwają przesłuchania młodych adeptów sztuki dyrygenckiej, biorących udział w tegorocznej edycji OKMD.

Pierwszy etap przesłuchań, w którym weźmie udział 24 uczestników, odbywa się 16 i 17 maja. Każdy dyrygent wybiera dwa utwory z grupy A (Carl Maria von Weber – Uwertura do opery „Wolny strzelec”, Gioacchino Rossini – Uwertura do opery “Semiramida”, Władysław Żeleński – Uwertura charakterystyczna „W Tatrach” op. 27) i dwa z grupy B (Wolfgang Amadeusz Mozart – Symfonia nr 41 „Jowiszowa” C-dur KV 551, Ludwig van Beethoven – III Symfonia Es-dur „Eroica”, Felix Mendelssohn-Bartholdy – III Symfonia a-moll „Szkocka” op. 56), po czym wylosuje po jednym z wybranych utworów z każdej grupy. Na opracowanie ich z orkiestrą ma nie więcej niż 30 minut.

– Mamy do czynienia z uzdolnionymi młodymi dyrygentami – mówił w poniedziałek w południe po pierwszych przesłuchaniach prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, kierownik artystyczny OiFP i pomysłodawca konkursu. – U niektórych widać pewne doświadczenie, niektórzy jeszcze to doświadczenie nabywają. To też kwestia stresu konkursowego.

24 uczestników konkursu wyłoniono z 60 zgłoszeń, które napłynęły na konkurs ogólnopolski – To bardzo dużo. Jest duże zainteresowanie, a młodzi dyrygenci czują szansę, by się pokazać, bo dzięki wygraniu konkursu (a jest to 9 nagród: próby i koncerty w instytucjach filharmonicznych w Polsce), będą mogli współpracować z zespołami w Krakowie, Warszawaie, Toruniu, Białymstoku. To szansa dla nich, dlatego tak licznie się zgłosili. Bo do drugiego etapu przechodzi tylko 8 osób. Znalezienie się w drugim etapie jest już sukcesem. Trzymam kciuki za wszystkich – dodaje prof. Błaszczyk.

Wśród uczestników konkursu jest dwóch pochodzących z Białegostoku. Natomiast w jury zasiadają wybitni polskich dyrygentów i profesorów uczelni muzycznych.

Piotr Wacławik pochodzi z Katowic, obecnie pracuje w Brnie, jako wykładowca na uczelni i asystent dyrygenta w Operze Krakowskiej. -Ten konkurs to niesamowita szansa. To możliwość pokazania i sprawdzenia swoich umiejętności, ale też spotkanie z dyrygentami naszego pokolenia – mówi Wacławik.

Jego zdaniem dyrygentura to fenomenalna rzecz. – Za każdym razem, gdy dyryguję to zastrzyk adrenaliny i pozytywnej energii – podkreśla. I jednocześnie chwali orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej, która fantastycznie, jego zdaniem, jest otwarta na młodych dyrygentów.

Przed konkursem należało wybrać repertuar, potem studiować 8 partytur.- To niemal 4 godziny muzyki, to wielogodzinne studia, czas spędzony nad partyturą, nawet też praca przed lustrem – opowiada młody dyrygent. – A jak się zaprezentujemy na konkursie, to zależy od nas. Mamy pół godziny i w tym czasie musimy zaprezentować się najlepiej. Jest tu wiele znanych mi osób, które poznałem na warsztatach. Poziom jest wysoki. Zostali wybrani najlepsi młodzi dyrygenci.

Do drugiego etapu przesłuchań (18 i 19 maja), zakwalifikuje się ósemka najlepszych uczestników. W tym etapie z repertuaru z grupy A uczestnik wybiera dwa utwory (Antonin Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88, Piotr Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36, Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68), po czym losuje jeden do zaprezentowania; z utworów z grupy B natomiast uczestnicy wylosują po jednym utworze (Henryk Wieniawski – Fantazja brillante op. 20 na motywach z opery Faust Ch. Gounoda, Witold Lutosławski – Partita na skrzypce i orkiestrę).

Kto w tym roku zdobędzie tytuł najlepszego dyrygenta młodego pokolenia, dowiemy się wieczorem 19 maja, po obradach jury. Wręczenie nagród i uroczysty koncert laureatów odbędzie się 20 maja o godz. 19.00 w sali koncertowej przy ul. Podleśnej. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 15, 10 i 5 tys. złotych. Laureat pierwszej nagrody otrzyma także możliwość udziału w przyszłorocznym XI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. (at)