Białystok rozdaje karmniki dla ptaków – włącz się w zimową pomoc skrzydlatym mieszkańcom

7 grudnia, 2024

Fot.:: pixabay Fot.:: pixabay

Zima to szczególnie trudny czas dla ptaków, które nie odleciały w cieplejsze rejony. W odpowiedzi na potrzebę wsparcia tych skrzydlatych mieszkańców, Miasto Białystok organizuje akcję rozdawania 100 karmników. Inicjatywa ma na celu nie tylko wsparcie ptaków w trudnych zimowych warunkach, ale również edukację mieszkańców na temat prawidłowego dokarmiania.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie miasta i przesłać go na adres: karmnik@um.bialystok.pl. Ważne informacje:

Termin składania zgłoszeń: od 6 do 10 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania puli karmników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba może zgłosić się tylko raz i otrzymać jeden karmnik. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie. Odbiór karmników będzie możliwy w Departamencie Gospodarki Komunalnej przy ul. Kamiennej 17 (pokój 305) do 20 grudnia 2024 r. do godz. 15:30.

Organizatorzy przypominają o kilku kluczowych zasadach zimowego dokarmiania ptaków:

Kiedy dokarmiać? Rozpoczynamy wraz z pojawieniem się pierwszych mrozów i śniegu, a kończymy po ustąpieniu tych warunków.

Regularność – ptaki przyzwyczajają się do miejsc dokarmiania, dlatego ważne jest, by robić to systematycznie.

Rodzaj pokarmu – jedzenie musi być świeże, naturalne i pozbawione soli.

Higiena – karmnik powinien być regularnie czyszczony, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Dojlidy w popularnych miejscach dokarmiania ptaków w Białymstoku pojawią się tablice edukacyjne. Zawierać będą wskazówki dotyczące właściwego dokarmiania oraz wyboru odpowiedniego pożywienia.

Poprzednia inicjatywa rozdawania budek lęgowych spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Białegostoku. Tym razem akcja z karmnikami ma szansę odnieść podobny sukces, angażując mieszkańców w pomoc ptakom i zwiększając ich świadomość ekologiczną. (ew)