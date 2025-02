Białystok rozdaje budki lęgowe dla ptaków. Dowiedz się jak dostać.

7 lutego, 2025

Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Urząd Miejski w Białymstoku, we współpracy z mieszkańcami, kontynuuje działania na rzecz ochrony miejskich ptaków. Już po raz czwarty białostoczanie będą mogli otrzymać budki lęgowe, które zapewnią bezpieczne schronienie dla ptaków na terenie miasta. W tym roku rozdanych zostanie kolejne 200 nowych ptasich domków.

Tworzenie miejsc przyjaznych lęgom

Zachowanie populacji ptaków w miastach wymaga wspólnych działań mieszkańców i instytucji. Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest tworzenie odpowiednich warunków lęgowych. Dlatego Urząd Miejski w Białymstoku organizuje kolejną edycję akcji, w ramach której mieszkańcy mogą otrzymać budki lęgowe do zawieszenia na swoich posesjach.

Jak otrzymać budkę lęgową?

Zgodnie z regulaminem akcji, każda osoba może otrzymać jedną budkę lęgową typu A pod warunkiem jej zawieszenia na terenie Białegostoku zgodnie z otrzymaną instrukcją. Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić ankietę dostępną TUTAJ i przesłać ją drogą elektroniczną na adres: budkidlaptakow@um.bialystok.pl do dnia 20 lutego 2025 r. do godziny 8:00. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń, a osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Dla jakich ptaków budki?

Budki lęgowe typu A są przystosowane do zasiedlenia przez różne gatunki ptaków, takie jak: bogatki, modraszki, mazurki, wróble, pleszki, kowaliki oraz muchołówki żałobne. Tworzenie nowych miejsc lęgowych to nie tylko ochrona miejskiej fauny, ale również doskonała okazja do bliższego obcowania z przyrodą i obserwacji ptasich zwyczajów.

(pc)