Białystok rozbrzmiewa muzyką – koncertowy piątek 8 sierpnia

6 sierpnia, 2025

Wielkie święto Białostockiego Ośrodka Kultury, wyjątkowy koncert organowy oraz trzy zespoły na klubowej scenie – piątek w Białymstoku zapowiada się głośno i niezapomnianie.

50-lecie BOK na Rynku Kościuszki

Na scenie pojawi się Marek Kubik z Qubik Orchestrą, łączącą muzyków klasycznych z artystami rozrywkowymi, a towarzyszyć im będą wyjątkowi goście – przedstawiciele różnych pokoleń i muzycznych światów.

Wystąpią m.in.: Kayah, Janusz Laskowski, Karolina Cicha, Lukasyno, Jarosław Tioskow, Cira, Kasia Garłukiewicz, Krzysztof Gorczak, Jarmo i Nikola Wądołowska. Będzie to muzyczna podróż przez dekady działalności BOK-u, pełna popu, hip-hopu, bluesa i folku.

Gwiazda wieczoru – Kayah, urodzona w Białymstoku, zabierze publiczność w emocjonalną podróż przez swoje największe przeboje i artystyczne fascynacje.

Johnny Kash na XXX Katedralnych Koncertach Organowych

Tego samego wieczoru, w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP odbędzie się kolejny koncert w ramach XXX Katedralnych Koncertów Organowych. Wystąpi Johnny Kash – uznany amerykański organista z Michigan, który zaprezentuje bogaty program obejmujący dzieła m.in. Bacha, Dubois i Fey’a.

To idealna propozycja dla miłośników muzyki klasycznej i refleksyjnych brzmień w pięknej sakralnej przestrzeni.

Zmiana Klimatu w rytmach doomgaze, alternatywy i gitarowego ognia

Klub Zmiana Klimatu zaprasza na wieczór z lokalną sceną alternatywną. Zagrają aż trzy zespoły: Hukoskop z Białegostoku – gęsta ściana dźwięku, shoegaze’owe rozmycia i doomowy ciężar; Wracaj bo ciemno – pełne emocji gitarowe brzmienia z tekstami o codziennych niepokojach; Milion lat przestępnych – świeże, melodyjne kompozycje z duszą i chropowatością. (hp)