Białystok rozbrzmi muzyką: pięć koncertów na jeden piątek

20 maja, 2025

W piątek 23 maja, czeka nas aż pięć różnorodnych koncertów, które odbędą się w klubach i salach koncertowych miasta. Wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki – od energetycznego black metalu po terapeutyczny jazz i nostalgiczne covery. Wszystkie wydarzenia odbędą się pod patronatem Radia Akadera.

Anabell w Sześcianie: znane hity i niespodzianka

W Klubie Muzycznym Sześcian usłyszymy Anabell – Annę Kucińską, znaną m.in. z utworu Droga, wysoko notowanego na Liście Przebojów Kultowej Akadery. Artystka zapowiada wieczór pełen klasycznych polskich hitów do wspólnego śpiewania – od Perfectu po Wilki. Wieczór uświetni także niespodziewany gość specjalny. Po koncercie zaplanowano taneczną dogrywkę – Tańcoteka Dorosłego Człowieka.

Luźne Granie w Zmianie Klimatu

Trzynasta odsłona Luźnego Grania w Zmianie Klimatu to propozycja dla tych, którzy cenią sobie muzykę na pograniczu koncertu i wspólnej zabawy. Trio Hary, Radek i Dawid zaprezentują energetyczne covery znanych polskich i zagranicznych utworów – od Maanamu po Kazika. Charyzma muzyków i kontakt z publicznością gwarantują wieczór pełen radości i wspólnego śpiewania.

Stella Pandora Tour II w MotoPubie: wieczór z black metalem

Fani ciężkich brzmień spotkają się w MotoPubie na trasie koncertowej Stella Pandora Tour II. Na scenie pojawią się trzy zespoły: Arkona – weterani polskiego black metalu, Odium Humani Generis z Łodzi oraz duszny i niepokojący Königreichssaal. To będzie intensywny wieczór dla miłośników mroku i ekstremalnych brzmień.

Tochka K i MUV w Bialystok Music Club

Grodzieński one-man-band Tochka K zaprezentuje się w Bialystok Music Club w kameralnym, intymnym wydaniu. Wokal, gitara, automat perkusyjny i teksty, które zostają w głowie na długo. Wieczór otworzy MUV – emocjonalny elektropop z Suwałk, idealny dla fanów miejskiej poetyki i miękkiego brzmienia.

Monika Borzym i Krzysztof Dys w Nie Teatrze

Muzyczny Gabinet Terapeutyczny vol. 2 to koncert, który łączy jazz z refleksją i troską o dobrostan. Monika Borzym, wspierana przez pianistę Krzysztofa Dysa, zaprosi słuchaczy do muzycznej podróży po emocjach i wewnętrznych potrzebach. To wydarzenie dla tych, którzy szukają muzyki z głębią i przesłaniem. (hp)