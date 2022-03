Białystok. Robert Tyszkiewicz apeluje o mieszkania i oferty pracy dla uchodźców

Marzec 1, 2022

źródło: FB posła Roberta Tyszkiewicza

Podlaski poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz apeluje do mieszkańców Podlasia, którzy mogą udzielić schronienia uchodźcom z Ukrainy o zgłaszanie się. Poszukiwane są nie tylko mieszkania, w których mogliby zamieszkać uciekający przed wojną ludzie, ale także oferty pracy dla tych osób. Stąd apel do przedsiębiorców.

– My musimy zacząć myśleć o pomocy uchodźcom ukraińskim w dłuższej perspektywie. Nie wiemy ile potrwa ta wojna, ale wiemy, że odbudowa kraju po tej wojnie na pewno zatrzyma uchodźców na dłużej w Polsce i w innych krajach. Dlatego powinniśmy zadbać o to, aby ich warunki życia i obecności tutaj były jak najlepsze, aby pomóc im w adaptacji do normalnego, swobodnego funkcjonowania w naszym kraju – mówił Tyszkiewicz.

Do biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza przy ul. Malmeda 10 w Białymstoku można też przynosić zabawki i przybory szkolne, które zostaną przekazane przebywającym w ośrodku w Wasilkowie ukraińskim dzieciom. (mt)