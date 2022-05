Białystok. Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół podstawowych

Maj 31, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Białymstoku rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół podstawowych. W przedszkolach jest jeszcze ponad 260 wolnych miejsc, w podstawówkach – nieco ponad 200.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach jak podstawowa. Na złożenie wniosków rodzice mają czas do 6 czerwca.

W rekrutacji uzupełniającej, oprócz kandydatów mieszkających w Białymstoku, o przyjęcie dzieci do przedszkola mogą ubiegać się rodzice mieszkający poza naszym miastem. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 23 czerwca. Następny etap to potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki w terminie do 29 czerwca. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 30 czerwca.

Rekrutacja do szkół podstawowych także odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Możliwe jest także aplikowanie poprzez złożenie wydrukowanego wniosku w szkole. Formularze są dostępne w placówkach, które biorą udział w rekrutacji. Lista tych miejsc oraz szczegółowe zasady znajdują się w zakładce „Edukacja”.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły. Kandydaci zamieszkali w obwodzie przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia. (mt)