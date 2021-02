Białystok. Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas podstawówek

Luty 23, 2021

źródło: UM Białystok

Ponad 10 tysięcy 800 miejsc w przedszkolach i przeszło 2 tysiące 700 w pierwszych klasach szkół podstawowych czeka na dzieci w białostockich placówkach – jutro (24.02) rozpocznie się rekrutacja.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego będzie można składać do 5 marca. Listy kandydatów zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 24 marca. Ostateczne wyniki naboru rodzice poznają sześć dni później. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez system elektroniczny.

– Formularz wniosku będzie dostępny pod adresem bialystok.formico.pl, jest też dostępny za pośrednictwem strony bialystok.pl. Wnioski będą wypełniane elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu powinny zostać dostarczone do przedszkola pierwszego wyboru – wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.

Z kolei zapisy do pierwszych klas szkół podstawowych potrwają do 8 marca. Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz spoza Białegostoku. Uczniowie do szkół przydzielonych ze względu na miejsce zamieszkania są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

– Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych zostały określone uchwałą Rady Miasta Białystok z 15 stycznia 2020 r. Wprowadzono wówczas nowe kryterium, zgodnie z którym dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej albo do przedszkola w zespole szkół, gdzie chce rozpocząć naukę w klasie pierwszej, otrzymuje z tego tytułu 100 punktów – mówił zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Ze względu na pandemię przy placówkach będą ustawione skrzynki, do których należy wrzucać wnioski rekrutacyjne. (ea/mc)