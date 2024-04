Białystok refunduje in vitro

11 kwietnia, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

Kolejni mieszkańcy Białegostoku zmagający się z bezpłodnością mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Miasto w ramach programu dotyczącego in vitro, który powstał dzięki białostockiemu Budżetowi Obywatelskiemu 2024.

Białostoczanie oddali na niego ponad 3 100 głosów

– To dwie umowy na wykonywanie zabiegów in vitro. Z kliniką Artemida – 10 zabiegów dofinansowanych po 5000 zł i z Kliniką Bocian – 9 zabiegów również po 5000 – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Łącznie to 95 tys. zł.

Pierwszy w Polsce udany zabieg in vitro został przeprowadzony właśnie w Białymstoku w 1987 roku przez profesora Mariana Czesława Szamatowicza. (jł)