Białystok razem dla Niepodległej – wspólne świętowanie 10 i 11 listopada

3 listopada, 2025

Pomnik Józefa Piłsudskiego, źródło: UM Białystok Pomnik Józefa Piłsudskiego, źródło: UM Białystok

Białystok wspólnie będzie świętować 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody z udziałem władz miasta, województwa i mieszkańców regionu odbędą się 11 listopada, ale zaczną się już dzień wcześniej.

10 listopada odbędzie się capstrzyk niepodległościowy.

– W wigilię Święta Niepodległości o godzinie 16:00 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 Listopada wspólnie oddamy hołd bohaterom polskiej wolności, ale też bohaterom drogi do niepodległości. To jest bardzo ważne, że wspólnie z wojskiem, w oparciu o ceremoniał wojskowy rozpoczniemy to świętowanie – mówi wojewoda Jacek Brzozowski.

Główne uroczystości odbędą się tradycyjnie 11 listopada pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, poprzedzone nabożeństwami w cerkwi św. Mikołaja i katedrze.

– Będzie śpiewanie patriotycznych pieśni. Nie tylko wtedy, bo również i nasze instytucje kultury bardzo się mocno włączyły w to święto, czyli Galeria Slęńdzińskich, ale również Muzeum Wojska. Będą wystawy, będą spotkania, bo chcemy ten dzień świętować, uczcić tą naszą niepodległość razem – dodaje Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Na mieszkańców czekają też atrakcje rodzinne, czyli zabytkowe autobusy z przewodnikiem PTTK zabiorą pasażerów w podróż po niepodległym Białymstoku, a Fundacja Białystok Biega organizuje rekordową edycję „Biegnę dla Niepodległej”, w którym udział weźmie ponad 3 tysiące uczestników. (hk)