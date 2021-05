Białystok. Radni PiS chcą wprowadzić niższy podatek od nieruchomości

Maj 6, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Niższy o 12 groszy podatek od nieruchomości za metr kwadratowy mieszkania, o ponad 2 złote mniej za m2 budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, czy niższa o 11 groszy opłata za m2 gruntu pod usługę – to propozycja radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości ws. obniżenia podatku od nieruchomości w Białymstoku.

Inicjatywa jest odpowiedzią na trudną sytuację finansową mieszkańców i przedsiębiorców, z powodu koronawirusa. Dlatego klub PiS apeluje do prezydenta Białegostoku o przywrócenie stawek sprzed ostatniej podwyżki. Radna Agnieszka Rzeszewska proponuje, aby miejskie inwestycje realizować z pieniędzy unijnych, natomiast z budżetu Białegostoku pokryć obniżkę podatku.

– Sejm ostatnio podjął uchwałę dotyczącą funduszy unijnych z nowej perspektywy oraz z Krajowego Planu Odbudowy i będzie to spora kwota, która pozwoli zabezpieczyć realizację inwestycji w Białymstoku. Jest to dobra okazja, żeby przesunąć pieniądze z budżetu miasta na pomoc przedsiębiorcom, a te pieniądze, które będą z nowej perspektywy finansowej przeznaczyć na wykonanie przedsięwzięć miejskich, które były w planie – mówi Agnieszka Rzeszewska.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski już w ubiegłym tygodniu wyraził swoje obawy dotyczące podziały pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, że będą one przydzielane według przynależności partyjnej.

– Obawiamy się, że będzie to kolejny fundusz do dzielenia dla tzw. swoich, tak jak to było przy dwóch pulach programu inwestycji lokalnych. Jesteśmy najgorzej traktowani ze wszystkich potencjalnych beneficjentów – dodaje prezydent Białegostoku.

Pismo z propozycją zmniejszenia stawek podatku od nieruchomości, radni PiS złożyli do prezydenta Białegostoku. Apelują również do niego o jak najszybsze spotkanie w tej sprawie. (ea)