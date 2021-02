Białystok. Radni chcą zrezygnować z podwyżki czynszu, żeby pomóc przedsiębiorcom

Luty 11, 2021

Radni miejscy Koalicji Obywatelskiej zwrócili się z prośbą do prezydenta Białegostoku, aby nie podnosił czynszu najemcom lokali komunalnych o wskaźnik inflacji, który w tym roku wynosi 3.5%.

Opłata ta systematycznie wzrasta w lokalach użytkowych, jednak w związku z pandemią koronawirusa i przedłużającymi się obostrzeniami, przedstawiciele Koalicji chcą, aby prezydent odstąpił od podwyżki czynszów.

Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Jamróz podkreśla, że będzie to realna pomoc dla przedsiębiorców.

– Uznaliśmy, że w tym szczególnym roku, powinniśmy zrezygnować z tej podwyżki. Uważamy, że będzie to działanie, które swoim zasięgiem obejmie całą branżę gastronomiczną. Po prostu najemcy w 2021 roku zapłacą niższy czynsz. To będzie realna pomoc skierowana do przedsiębiorców – dodawała Katarzyna Jamróz.

Niższe czynsze o wskaźnik inflacji dotyczy lokali miejskich. Według szacunków radnych, w sumie ulga wyniosłaby milion złotych. (ea/mc)