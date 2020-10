Białystok. Rada miasta zajęła stanowisko ws. ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Z głosowania wycofali się radni PiS

Październik 30, 2020

fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Rada Miasta Białystok przyjęła stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Stanowisko zostało przyjęte głosami radnych Koalicji Obywatelskiej, na wniosek których zwołano posiedzenie.

– W naszym rozumieniu społeczeństwa obywatelskiego oraz państwa demokratycznego nieakceptowalne jest odebranie głosu obywatelom w tak fundamentalnych sprawach. Nie zgadzamy się na to, by tłumy Polek i Polaków pozbawione możliwości wyrażania swoich poglądów i zlekceważone, w poczuciu ogromnej złości i frustracji były zmuszone do wykrzykiwania swojego stanowiska na ulicach, w dodatku w środku szalejącej epidemii. Nie tak to powinno wyglądać w europejskim, demokratycznym państwie w XXI wieku – przytaczała treść stanowiska wiceprzewodnicząca rady, radna Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.

Radni PiS nie wzięli udziału w głosowaniu. Przewodniczący klubu radnych opozycji Henryk Dębowski mówił, że Rada Miasta Białystok nie powinna zajmować się „kwestiami ideologicznymi”.

– Szanujemy poglądy wszystkich mieszkańców Białegostoku i powinniśmy dążyć do tonowania nastrojów społecznych. Granie na emocjach może w naszej ocenie doprowadzić do dalszych podziałów społecznych, a tego byśmy nie chcieli. W trosce o Białystok i jego mieszkańców prosimy o zgodę, wzajemny szacunek i przestrzeganie prawa – mówił Dębowski.

W przyjętym przez Radę Miasta Białegostoku stanowisku czytamy też, że nie do zaakceptowania jest niszczenie kościołów, jak i akcje odwetowe dokonywane na protestujących.

Przypomnijmy, że w Białymstoku podczas środowego (28.10) Strajku Kobiet zaatakowano uczestniczki przemarszu rzucając w nie racami i petardami. W czwartek (29.10) przemarszu przez miasto nie było, ale na piątek (30.10) jest już zaplanowany. Kontrmanifestację zapowiedziała też Młodzież Wszechpolska. (mt/mc)