Białystok przyjazny kierowcom – awans w ogólnopolskim rankingu 2025

7 sierpnia, 2025

Białystok po raz kolejny został doceniony jako jedno z najbardziej przyjaznych miast dla kierowców w Polsce. W najnowszym rankingu „Miast przyjaznych kierowcom 2025”, przygotowanym przez serwisy Oponeo i Yanosik, stolica województwa podlaskiego zajęła 6. miejsce w kategorii miast poniżej 300 tys. mieszkańców. To awans o trzy pozycje w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W zestawieniu analizowano warunki jazdy oraz koszty utrzymania auta w 19 polskich miastach. Pod uwagę brano m.in.: opłaty za parkowanie, ceny paliwa, koszty ubezpieczenia OC, czas przejazdów w centrum i poza centrum, rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, dostępność usług motoryzacyjnych (np. wymiana opon). Białystok wyróżnił się m.in.: niskimi opłatami za parkowanie, brakiem konieczności płacenia za postój w weekendy, korzystnymi cenami OC i usług serwisowych.

Średnia prędkość poruszania się samochodem w centrum Białegostoku wynosi 27 km/h, a poza centrum – 42 km/h. To dobre wyniki, które pokazują sprawną organizację ruchu i stosunkowo małe natężenie korków w mieście. Wśród miast poniżej 300 tys. mieszkańców najlepszy okazał się Sosnowiec, a zaraz za nim uplasował się m.in. Białystok, wyprzedzając takie miasta jak Toruń czy Gdynia. W kategorii dużych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców) zwyciężyła Bydgoszcz.

Wysoka pozycja Białegostoku w rankingu to efekt stałego rozwoju infrastruktury miejskiej i dbałości o komfort mieszkańców. Mimo wyższych cen paliwa i umiarkowanie rozwiniętej infrastruktury dla aut elektrycznych, miasto nadrabia przyjazną polityką parkingową, dobrym dostępem do usług motoryzacyjnych i umiarkowanym ruchem drogowym. Białystok w rankingu miast przyjaznych kierowcom 2025 pokazuje, że stolica Podlasia to miasto, w którym kierowcy mogą liczyć na komfortowe warunki jazdy i niższe koszty utrzymania samochodu.

(pj)