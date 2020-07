Białystok przyjazny dla biznesu. Stolica Podlasia w rankingu Forbesa

Czerwiec 30, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Białystok jest miastem przyjaznym dla biznesu. Tak wynika z najnowszego rankingu Forbesa. Stolica Podlasia znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii miast z liczbą mieszkańców od 150 do 299 tysięcy.

W rankingu uwzględniono liczbę rejestracji nowych spółek i liczbę rejestracji nowych spółek zagranicznych – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2019 roku w naszym mieście zarejestrowało się 425 nowych spółek.

– W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania Białymstokiem wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Wynika to w znacznej części z dynamicznego rozwoju miasta i jego infrastruktury, a także z korzystnych zjawisk demograficznych na tle innych miast w Polsce. Naszą przewagą konkurencyjną są ciągle jeszcze dostępne zasoby kapitału ludzkiego. Coraz więcej podmiotów z sektora nowoczesnych usług biznesowych interesuje się lokowaniem tu swojej działalności, a to przekłada się to na rozwój sektora biurowego. Biorąc pod uwagę wysoki potencjał Białegostoku, dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwijającą się infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, istniejącą i planowaną powierzchnię biurową, a także korzystne stawki najmu nieruchomości, spodziewamy się, że w najbliższych latach nastąpi dalszy rozwój sektora BPO/SSC – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Białystok w tej edycji rankingu wyprzedził ubiegłorocznego lidera – Rzeszów. Kolejne lokaty w zestawieniu zajęły: Gdynia i Katowice. (mt/mc)