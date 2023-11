Białystok przygotowuje się do Świąt Bożegonarodzenia

27 listopada, 2023

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Na Rynku Kościuszki w Białymstoku jest już 12-metrowa bożonarodzeniowa choinka. Podarował ją miastu jeden z mieszkańców. Drzewko zostało udekorowane 120 kompletami lampek ledowych, łączna długość sznura wynosi ponad 1400 metrów.

Uroczyste zapalenie lampek nastąpi w niedzielę (03.12), w trakcie świątecznego jarmarku, który zaczyna się dzień wcześniej.

– Mamy ponad 40 wystawców, dwie przepiękne karuzele, nowe świetliste dekoracje 3D, w tym między innymi ponad trzymetrowego białego misia, dwie strefy gastronomiczne, z nowości przygotowaliśmy również niespodziankę, którą będzie miejski kalendarz adwentowy. A naszą wielką tegoroczną atrakcją będzie lodowisko – mówi Joanna Kozłowska z Fundacji Szamto, która organizuje tegoroczny jarmark.

Poza zapaleniem ozdób świątecznych w niedzielę (03.12), na Rynku Kościuszki ok 16:00 będzie Święty Mikołaj z Laponii. Bożonarodzeniowy jarmark potrwa do 23 grudnia. A miejska choinka i inne świąteczne ozdoby będą w mieście do początku lutego. (hk)