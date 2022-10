Białystok. Przy ul. Plażowej powstaje jednostka straży pożarnej

Październik 31, 2022

Budowa nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Białymstoku, fot. UM Białystok

Przy ulicy Plażowej w Białymstoku rozpoczęła się budowa nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. To ważna inwestycja, ze względu na lokalizację bardzo potrzebna w tej części miasta.

Nowy murowany budynek, z płaskimi dachami, będzie miał częściowo dwie, a częściowo jedną kondygnację. Teren wokół jednostki zostanie zagospodarowany. Powstanie też mur oporowy zabezpieczający sąsiednie działki.

– To bardzo ważne, że w tym rejonie Białegostoku powstaje jednostka straży pożarnej, zwiększy to bezpieczeństwo pożarowe białostoczan. Nowoczesna jednostka to jednocześnie też lepsze warunki pracy strażaków, to jest również ważne – powiedział zastępca prezydenta Adam Musiuk. – Chcę podkreślić, że teren, na którym rozpoczęto budowę, pierwotnie należał do Miasta Białystok, a cały proces lokalizacji w tym miejscu rozpoczął się od uchwały Rady Miasta.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano do 2025 roku. Pierwszy etap prac ma kosztować prawie 3 mln złotych. (mt)