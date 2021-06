Białystok. Przy Domu Pomocy Społecznej otwarto ścieżkę przyrodniczą

Czerwiec 1, 2021

Ponad 6 tys. m2 nowych terenów zielonych mają do dyspozycji mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku.

Ścieżka przyrodnicza „Skarby Lasu” powstała na działce wydzierżawionej DPS-owi przez Nadleśnictwo Dojlidy. Jest to miejsce przeznaczone na spacery pensjonariuszy, które umożliwi im kontakt z przyrodą.

Teren został ogrodzony i oczyszczony, wykonano na nim utwardzoną ścieżkę, ustawiono ławki, zamontowano tablice edukacyjne.

– Dzięki temu, wszystkim; pracownikom, ale przede wszystkim osobom przebywającym w Domu Pomocy Społecznej będzie lepiej się żyło, będzie większy komfortu mieszkania, rehabilitacji, wypoczynku – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Ze ścieżki będzie korzystało 270 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

– Bardzo potrzebowaliśmy terenu do odpoczynku, rekreacji, do tej pory mieliśmy go naprawdę niewiele. Teraz mamy dodatkowe 6 tys. m2 na spacery, na korzystanie z uzdrawiającej mocy lasu. Planujemy korzystać też z sylwoterapii, która zaczyna się od spacerów, oddychania, słuchania śpiewów ptaków – dodaje dyrektor placówki Wojciech Jocz.

Dodatkowo na terenie DPS – u przy Baranowickiej wyremontowano najstarszy fragment drogi wewnętrznej pomiędzy bramą wjazdową a budynkami mieszkalnymi. (ea)