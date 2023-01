Białystok. Przebudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Nowe miejsce pobrań

Styczeń 18, 2023

Boczne wejście RCKiK w Białymstoku/ Fot. A. Topczewska Boczne wejście RCKiK w Białymstoku/ Fot. A. Topczewska

Od piątku (20 stycznia) dawców krwi czekają utrudnienia w związku z przebudową budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

– Od godziny 7 do 9.30 rejestracja dawców będzie odbywać się jeszcze starą ścieżką – wejściem od ul. Skłodowskiej. A od godz. 9.30 do 14.30 już w moblinym punkcie poboru – ustawionym przed budynkiem RCKiK. W tym czasie przeprowadzać będziemy gabinety lekarskie, by udostępnić miejsce ekipom budowlanym. Natomiast od 23 stycznia do oddania krwi należy wchodzić innym wejściem, pod niebieskim daszkiem, z drugiej strony budynku, na ostatnie piętro. To tam, przez najbliższe 2,5 miesiąca mieścić się będzie rejestracja, gabinety, sale pobierania krwi, szatnie – mówi Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Te utrudniennia związane z planowaną przebudową budynku białostockiego centrum. – Zmiany obejmą rejstrację, poczekalnię, gabinety lekarskie na dole, a na piętrze salę pobierań, która zostanie powiększona dwukrotnie – dodaje Szutkiewicz.

Po przebudowie Centrum obsłuży szybciej i więcej dawców. Dotychczasowa kubatura budynku pozwalała na obsługę max. 150 dawców dziennie. Teraz jest to nawet od 200 do 300 osób.

Koszt inwestycji to ok. 3 mln 400 tysięcy zł, a będzie zrealizowana całkowicie ze środków ministerstwa zdrowia.

Już po feriach w mieście pojawi się więcej autobusów – mobilnych punktów poboru krwi. (at)