Białystok. Prof. Paweł Knapp w gronie najlepszych specjalistów z całego świata

4 kwietnia, 2023

prof. Paweł Knapp, źródło: USK Białystok prof. Paweł Knapp, źródło: USK Białystok

Prof. dr hab. Paweł Knapp z Uniwersyteckiego Centrum Onkologii USK w Białymstoku znalazł się w gronie 114 specjalistów z całego świata, którzy otrzymali certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Dokument jest potwierdzeniem, że są wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie – ginekologii onkologicznej.

ESGO czyli Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej jest europejską organizacją, która skupia ponad trzy tysiące lekarzy i naukowców z 30 krajów zajmujących się badaniem, zapobieganiem i leczeniem nowotworów złośliwych narządu rodnego. Towarzystwo wyznacza standardy w zakresie kształcenia specjalistów, organizuje konferencje, szkolenia, warsztaty oraz certyfikuje zarówno nauczycieli, jak też ośrodki szkolące, jeśli spełniają one odpowiednie standardy. Teraz ESGO przyznało certyfikaty dla 'wybitnych specjalistów z ginekologii onkologicznych”. Tylko 114 członków ESGO z całego świata spełniło surowe wymagania i otrzymało taki certyfikat (zostaną one publicznie wręczone we wrześniu – na Kongresie ESGO w Stambule).

– Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia – mówi prof. Paweł Knapp, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w USK w Białymstoku. – To uznanie mojej pracy i wkładu na rzecz Europy i ESGO. Przy ocenie było brane bardzo dużo czynników: m.in. algorytm postępowania w opiece nad pacjentami w UCO, mój dorobek naukowy, a także praca i zaangażowanie w projekty ESGO.

Prof. dr hab. Paweł Knapp działa w ESGO od kilku lat. Był pierwszym Polakiem w zarządzie tego towarzystwa (w latach 2019-2021), obecnie zasiada w kilku komisjach zarządu. Jako pierwszy Polak został również certyfikowanym nauczycielem ginekologii-onkologicznej w ESGO, szkolił lekarzy m.in. we Francji i Niemczech. Kierowany przez niego Uniwersyteckie Centrum Onkologii w 2020 roku jako pierwsze w kraju otrzymało certyfikat ESGO i stało się akredytowanym ośrodkiem leczenia zaawansowanego raka jajnika.

Prof. dr hab. Paweł Knapp , jako jeden z dwóch Polaków, znalazł się w tym prestiżowym gronie. Drugim wyróżnionym lekarzem jest prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii-onkologicznej. (mt)